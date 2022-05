Jos Verstappen: «Diese Dinge dürfen nicht passieren»

GP-Veteran Jos Verstappen kann gut nachvollziehen, warum sich sein Sohn Max im sechsten WM-Lauf in Barcelona ärgerte. Über das DRS-Problem des Formel-1-Weltmeister sagt er: «Das war sehr frustrierend.»

Im Ziel durfte Max Verstappen in Spanien den GP-Sieg feiern, doch in der ersten Rennhälfte hatte der Formel-1-Champion keinen Grund zur Freude. Denn das System, mit dem der Heckflügel flachgestellt wird (Drag Reduction System), um als Überholhilfe zu dienen, funktionierte nicht zuverlässig. So steckte der Niederländer über viele Runden hinter George Russell fest.

Verstappen machte seinem Ärger über Funk Luft und schimpfte wie ein Rohrspatz, und Vater Jos zeigt Verständnis für die Wut seines Sohnes. Bei «Sky» erzählte der ehemalige GP-Pilot: «Für Max war es sehr aufregend, denn manchmal funktionierte das DRS nicht, wenn er es brauchte. Und wenn er zu weit weg war, hat es wieder geklappt. Das war natürlich sehr frustrierend für ihn, und das hat man am Funk auch gemerkt.»

«Ich kann das gut begreifen, denn das sind die kleinen Dinge, die nicht passieren dürfen», betonte der 50-Jährige, der seinem Sohn und dem Red Bull Racing Team ein gutes Zeugnis für den Auftritt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausstellte: «Im Endeffekt hat er es aber gut gemacht. Das Team war auch sehr stark, es hat die richtige Strategie gewählt.»

«Ich denke, er hat den Sieg verdient, auch wenn er natürlich auch ein bisschen Glück hatte, weil Ferrari vor dem Ausfall sehr schnell war. Aber Max hatte in diesem Jahr auch schon zwei Ausfälle, so etwas kann schon mal passieren», fügte Jos Verstappen an.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3