Mercedes: Wieder beide WM-Titel im Visier

In Spanien konnte Mercedes dank eines Updates einen klaren Fortschritt erzielen. «Die beste Nachricht für uns ist das verbesserte Tempo, die wir an diesem Wochenende gesehen haben», freut sich Ingenieur Andrew Shovlin.

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton schaffte es in Barcelona, sich für die Startplätze 3 und 6 zu qualifizieren. Im Rennen konnten beide Fahrer eine starke Leistung zeigen. Russell kämpfte mit den Red Bull Racing-Fahrern an der Spitze und eroberte als Dritter seinen zweiten Podestplatz in diesem Jahr.

Hamilton zeigte nach einer frühen Kollision mit Kevin Magnussen eine Aufholjagd, die ihn bis auf den vierten Platz brachte. Am Ende musste der siebenfache Weltmeister wegen eines Wasserlecks zurückstecken und Carlos Sainz vorbeilassen. Er kreuzte die Ziellinie hinter dem Ferrari-Piloten auf dem fünften Rang. Die Rennbilanz von Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fällt denn auch positiv aus.

«Von diesem Wochenende können wir einige positive Aspekte mitnehmen, nicht zuletzt die gute Performance von George, der nach einer brillanten Verteidigungsleistung gegen die Red Bull Racing-Fahrer aufs Podium gefahren ist», erklärte der Brite, der auch betonte: «Lewis hatte hingegen kein Glück. Magnussens Manöver in der ersten Runde verursachte einen Reifenschaden, der ihn fast eine Minute hinter die Führenden zurückwarf.»

«Danach hatte er einen beschwerlichen Weg zurück in die Punkteränge vor sich, aber er fuhr brillant und übertraf sogar unsere Erwartungen. So konnte Lewis bis auf den vierten Platz nach vorne fahren, bis ihn ein Wasserleck dazu zwang, die Position an Sainz abzugeben, um sicherzustellen, dass wir ins Ziel kamen», lobte Shovlin.

«Die beste Nachricht für uns ist das verbesserte Tempo, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Wir haben viel harte Arbeit investiert, um die Probleme zu verstehen und für dieses Rennen neue Teile an die Strecke mitzubringen. Wir sehen jetzt einen Weg, wie wir aus diesem Problem herauskommen und uns wieder in eine Position bringen können, in der wir um die Pole und den Sieg kämpfen können», ist sich der 48-Jährige sicher.

Und mit Blick auf die anstehenden WM-Läufe ergänzte der leitende Ingenieur: «Wir haben einige ungewöhnliche Strecken vor uns, angefangen mit Monaco, wo wir uns mehr auf die Performance bei niedrigen Geschwindigkeiten konzentrieren müssen. Aber wir haben einige Teile in der Pipeline, die in dieser Hinsicht hoffentlich helfen werden.»

«Nach einigen harten Monaten in Brackley und Brixworth war es grossartig, das Gefühl zu haben, wieder richtig Rennfahren zu können. Wir sind fest entschlossen, im Kampf um beide WM-Titel mitzumischen, und der Spanien-GP hat uns den Glauben gegeben, dass wir genau das tun können», fügte Shovlin kämpferisch an.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3