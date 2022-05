Yuki Tsunoda gesteht: «Hatte einen faulen Lifestyle!»

Im Rahmen der TV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV ssprach AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda offen über Änderungen seiner Arbeitsweise und seine Steigerung in der Formel 1.

Im Salzburger Hangar 7 wurde am Montag über das Formel-1-Rennen von Barcelona gesprochen. Neben dem TV-Experten Philipp Eng war auch AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda zu Gast. Der Japaner gab interessante Einblicke in den bisherigen Verlauf seiner Formel 1-Karriere.

«Die große Sache in der Lernkurve waren die Erwartungen. Ich bin rasch in die Formel 1 gekommen und habe zu Beginn gleich Punkte gemacht. Ich dachte mir, es ist alles easy. Dann hatte ich auch Crashes, das waren auch die Gründe, warum die Performance gelitten hat», erzählte er.

Dann kam die Einsicht des Japaners: «Ich habe mich umgesehen, bei Max und Pierre. Ich habe versucht, mir Dinge abzuschauen. Pierre hat mir viel geholfen, er hat mir gesagt, wie er langsam auf das Auto eingeht an einem Wochenende.»

Tsunoda erinnert sich: «Ich hatte zuvor immer versucht, sofort auf die gute und perfekte Runde zu gehen. Das habe ich dann geändert. Auch Alex Albon ist ein toller Lehrer. Ich habe jetzt die Kontrolle und weiß, wie ich das Rennen und das gesamte Wochenende angehen muss.»

Zum Wechsel seines Wohnsitzes von Großbritannien nach Italien sagt der Japaner: «Es ist keine Geschichte, es stimmt. Es war nicht gut, als ich in England gelebt habe. Ich bin aufgestanden, habe auf der Playstation gespielt und habe dann was zu essen bestellt. Ich habe Playstation wieder gespielt und danach wieder was bestellt.»

Tsunoda weiter: «Natürlich haben wir auch Training gehabt. Aber es war schon ein etwas fauler Lifestyle. Dann hat mich Franz Tost überredet, näher an die Rennschmiede nach Italien zu ziehen. Das hat mich in vielen Dingen besser gemacht.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3