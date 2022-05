Danner: Mache mir um Schumacher keine Sorgen

Mick Schumacher blieb auch in Barcelona ohne WM-Punkte. Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner betont, dass Mick auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen sei.

Mick Schumacher blieb beim sechsten Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona ohne Punkte, und das trotz einer guten Ausgangslage mit Startplatz zehn und Rang sechs nach der ersten Runde.

Die Enttäuschung war groß bei Schumacher, der auf zwei Stopps setzte und im Laufe des Rennens immer weiter durchgereicht wurde. «Dass wir nicht in die Punkte gefahren sind, ist auf die Strategie zurückzuführen. Sie war dann doch etwas anders, als wir dachten, dass sie sein würde», sagte er: «Es war ein bisschen unglücklich. Wir wussten, dass es eng wird mit zwei Stopps und am Schluss ist es nicht ganz aufgegangen, draußen zu bleiben.»

Auch Sky-Experte Timo Glock sieht beim Haas-Team «einen taktischen Fehler. Eine Drei-Stopp-Strategie wäre meiner Meinung nach besser gewesen. Aber auch das Auto war auf die gesamte Renndistanz hin nicht gut genug. Die Reifen wurden zu sehr beansprucht, das Fahrzeug war viel am Rutschen. So reichte der Speed nicht für die Top 10».

Ob Schumacher mit einer anderen Strategie in die Punkte gefahren wäre, «das weiß ich nicht», sagte Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner bei Sport1. «Ich weiß aber, dass er die identische Strategie gefahren ist wie Valtteri Bottas, der im Qualifying fast gleich war. Ob eine andere Strategie zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, kann man immer schwer sagen. Aber die knappe halbe Minute, die man verliert, wenn man in die Box kommt, darf man nicht vernachlässigen. Einfach wäre es nicht geworden. Ich glaube aber, dass der Haas im Rennen nicht so gut war, wie im Qualifying.»

Die nächste Chance auf Punkte hat Schumacher am kommenden Wochenende in Monaco. «Ich mache mir trotzdem um Mick keine Sorgen. Die Pace ist da. Magnussen und er sind fast auf Augenhöhe. Das kommt noch mit den Punkten, hundertprozentig», so Danner weiter.

Auch Schumacher selbst bleibt optimistisch: «Unser Auto ist ohne Upgrades sehr stark, besonders in der Qualifying-Performance, die in Monaco zählt. Letztes Jahr habe ich mich dort wohlgefühlt. Ich hoffe, dass ich dort unsere Performance zeigen kann.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3