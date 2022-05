Fernando Alonso: Hat er die Triple Crown abgehakt?

Ein paar Jahre lang hatte Fernando Alonso die Triple Crown im Visier. Inzwischen ist der Spanier aber nicht mehr sicher, ob er sie noch einmal in Angriff nehmen wird.

Fernando Alonso hat jahrelang die «Triple Crown» gejagt. Den Monaco-GP hat er zqwei Mal (2006 und 2007) gewonnen, die 24 Stunden von Le Mans ebenfalls, 2018 und 2019 in einem Toyota.

Was immer fehlte, war das Indy 500. 2017 lag er gegen Rennschluss seines ersten Indy 500 in aussichtsreicher Position, dann ließ ihn sein Motor im Stich. 2019 verpasste er die Qualifikation. 2020 wurde zu einer weiteren Enttäuschung – Kupplungsprobleme, nur 21. Schlussrang.

Es bleibt daher dabei: Nur ein Fahrer hat bislang die drei größten Rennen der Welt gewinnen können, Graham Hill. Der Engländer holte in Monaco fünf Grand-Prix-Siege – 1963, 1964, 1965, 1968 und 1969. 1966 triumphierte der Engländer beim Indy 500, 1972 zusammen mit Henri Pescarolo in Le Mans, für Matra.

Alonso wird die Jagd zunächst einstellen, wie er bestätigte. Was danach kommt? Unklar.

«Ich werde es sehen, wenn die Zeit gekommen ist. Im Moment muss ich hin und wieder Fragen beantworten, was ich in drei oder vier Jahren machen werde und ob ich nach Indy zurückkehren werde. Im Moment ist mein Kopf voll und ganz auf die Formel 1 konzentriert», sagte Alonso, der zuletzt in Barcelona eine beeindruckende Aufholjagd zeigte, vom letzten Startplatz auf Rang neun fuhr und endlich mal wieder Punkte holen konnte.

«Ich sehe mich hier noch ein paar Jahre lang fahren», erklärte er: «Und danach, ich weiß es nicht. Ich kann weder ja noch nein zu den Indy 500 sagen. Sicher ist nur, dass ich im Moment nicht daran denke, weil ich mich voll und ganz auf die Formel 1 konzentriere.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3