Monaco-GP im Fernsehen: Auch Leclerc trifft der Fluch

Charles Leclerc wurde in Barcelona vom mysteriösen Drake-Fluch getroffen. Ob der Ferrari-Star sich davon erholt, können Sie am Wochenende in Monaco sehen.

Charles Leclerc hatte keine Chance. Pole Position? Ein starker Ferrari? Die Führung im Rennen? Das war völlig egal, denn der Rapper Drake hatte den Monegassen mit seinem «Fluch» belegt.

Der Kanadier wettete vor dem sechsten Saisonrennen in Barcelona satte 220.000 Euro auf einen Sieg Leclercs. Der mögliche Gewinn: 550.000 Euro. Doch Leclerc schied aus. Kein Wunder: Drake ist bekannt dafür, dass er in den vergangenen Jahren vielen Sportlern Pech gebracht hat, wenn sie rund um ein Event mit ihm zu hatten, in welcher Form auch immer. Es war die erste Wette des Künstlers auf ein Formel-1-Rennen.

Eine nette Anekdote für abergläubische Menschen, denn tatsächlich können Sportler wie UFC-Superstar Conor McGregor oder Ex-Box-Weltmeister Anthony Joshua sowie Mannschaften wie Manchester City und Borussia Dortmund ein Lied davon singen, dass ein Kontakt mit dem Sänger Pech bringt. Sie mussten danach bittere Niederlagen einstecken.

In Wirklichkeit war der Ausfallgrund bei Leclerc natürlich wesentlich profaner: der Motor streikte. Am Montagabend folgte die nächste schlechte Nachricht, denn nach einer ersten Analyse in Maranello hat Ferrari Schäden an der Power Unit festgestellt, die nicht repariert werden können.

Die gute Nachricht laut einem kurzen Statement des Rennstalls: Die Schäden sind nicht durch einen Design-Fehler oder ein Zuverlässigkeits-Problem am Motor entstanden.

In Monaco steht jetzt das siebte Saisonrennen an. Beim Klassiker im Fürstentum ist das Qualifying oft vorentscheidend, die Pole Position die halbe Miete. Und da sind Ferrari und Leclerc schon seit Saisonbeginn mit insgesamt vier Poles das Maß der Dinge. Starke Voraussetzungen also, um zurückzuschlagen. Es sei denn, Drake wettet wieder.

Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Sendezeiten zum siebten Rennwochenende in Monte Carlo. Das Qualifying und Rennen können die Fans auch im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen.

Monaco-GP im Fernsehen

