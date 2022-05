Sebastian Vettel über Monaco: «Ausdauer gefragt»

Formel-1-Star Sebastian Vettel hat schon 13 Formel-1-Rennen in Monte Carlo bestritten. Entsprechend gut weiss der vierfache Weltmeister, worauf es im Grand Prix im Fürstentum ankommen wird.

Als Formel-1-Routinier gab Sebastian Vettel schon in vielen Rennen in Monte Carlo Gas. Der Heppenheimer tritt an diesem Wochenende zum 14. Mal zum wohl berühmtesten Grand Prix im WM-Kalender an. Und er kann es kaum erwarten, nach dem elften Platz von Spanien wieder ins Cockpit zu steigen.

Vettel weiss: «Jeder Fahrer verbindet besondere Erinnerungen mit Monaco und ist bestrebt, noch mehr davon zu sammeln. Und wir alle wissen, dass einige der grössten Momente des Sports in den Strassen von Monte Carlo stattgefunden haben.»

Der vierfache Weltmeister erwartet kein leichtes Spiel: «Ich denke, dass es eine grössere physische Herausforderung wird und die Fahrer in den neuen Autos mehr als in der Vergangenheit beansprucht werden. Es ist also auch Ausdauer gefragt.»

Sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll stimmt ihm zu: «Monaco ist jenes Rennen, auf das wir alle jedes har warten. Es ist eine einzigartige Herausforderung und die reinste Form von Strassenkurs, die man finden kann. Die neuen Autos sind in den kniffligen, engen Kurven schwieriger zu fahren und deshalb erwarte ich, dass das Qualifying ein noch grösserer Test für Mensch und Maschine werden wird.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3