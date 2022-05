Wolff: «Werden versuchen, jede Gelegenheit zu nutzen»

Mercedes konnte zuletzt in Barcelona durch eine starke Leistung überraschen. Monaco war nie die Paradestrecke der Silberpfeile. Doch dort kann alles passieren.

Kann Mercedes beim Monaco-GP am kommenden Wochenende nachlegen? In Barcelona überzeugten die Silberpfeile am vergangenen Wochenende mit einer starken Leistung. Erste Mutmaßungen wurden bereits angestellt, dass sich Mercedes schon bald im Titelkampf zurückmelden könnte.

Als «sehr ermutigend» bezeichnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff dann auch den Auftritt von George Russell und Lewis Hamilton. «Wir lernen die ganze Zeit mehr über das Auto und verbessern es immer weiter, und in Barcelona haben wir einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.»

«Es war fantastisch zu sehen, wie George mit den Red Bull um einen wohlverdienten Podiumsplatz kämpfte, während die Aufholjagd von Lewis von P19 auf P5 fast durch das gesamte Feld unglaublich beeindruckend war», so Wolff.

Und was erwartet der Österreicher in Monaco? «Es ist eine einzigartige und unglaublich anspruchsvolle Strecke, auf der man sich auf jeder Runde voll konzentrieren muss. Monaco war nicht immer eine unserer besten Strecken, und langsame Kurven waren in dieser Saison nicht unsere Stärke, wie wir zuletzt in Barcelona gesehen haben», sagte Wolff: «Aber wir haben in diesem Jahr schon erlebt, dass alles passieren kann, und wir werden versuchen, jede Gelegenheit zu nutzen.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3