Charles Leclerc (Ferrari): «Das wird nicht einfach»

Ferrari-Star Charles Leclerc spricht vor seinem Heimspiel in Monaco über seine Herangehensweise, seine ehrgeizigen Ziele und seine Lieblingskurven in Monte Carlo.

Ferrari-Ass Charles Leclerc musste seine WM-Führung in Spanien abgeben, der 24-Jährige aus Monaco fiel in Führung liegend wegen eines Motorschadens aus, nachdem er das Rennen zuvor kontrolliert hatte. Nun steht das Heimspiel in Monte Carlo auf dem Programm und der Wille, in den Strassen des Fürstentums zu glänzen, ist besonders gross.

An der Herangehensweise des Monegassen ändert die verlorene WM-Führung nichts, wie er vor dem Start des Rennwochenendes betont: «Ich gehe immer mit der gleichen Einstellung an die Wochenenden heran, unabhängig davon, ob wir in der Gesamtwertung vorne liegen oder nicht. Jeder einzelne Punkt ist wertvoll.»

«Unsere Gegner sind sehr stark und wir alle wissen, dass selbst der kleinste Fehler einen grossen Unterschied ausmachen kann», mahnt der vierfache GP-Sieger. «Seit dem Saisonstart hat immer jenes Team gewonnen, das alles perfekt hinbekommen hat. Und wir werden alles tun, um dieses Team zu sein», fügt er kämpferisch an.

«Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen können, was eine gute Ausgangslage ist. Aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass es nicht einfach sein wird, unsere Ziele zu erreichen», stellt Leclerc klar.

Am liebsten brettere er durch die Schwimmbad-Passage, verriet der Ferrari-Pilot ausserdem: «Es fühlt sich einfach fantastisch an, dort zu fahren, deshalb geniesse ich das wirklich. Ausserdem habe ich dort als Kind schwimmen gelernt, es besteht also auch eine emotionale Verbindung zu dieser Stelle, was sie noch bedeutungsvoller für mich macht.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kühlsystem

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3