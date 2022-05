Daniel Ricciardo und Lando Norris: Top-10 im Visier 26.05.2022 - 13:00 Von Agnes Carlier

© LAT Daniel Ricciardo © LAT Lando Norris

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo musste in Spanien den zweiten Nuller in Folge hinnehmen. In Monaco will er wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Auch Teamkollege Lando Norris hofft auf ein gutes Ergebnis.