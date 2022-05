Bernie Ecclestone verhaftet: Waffe im Fluggepäck

Der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone ist in Brasilien verhaftet worden. Der Grund: Im Fluggepäck des 91-Jährigen wurde eine Waffe gefunden. Der Brite kam auf Kaution wieder frei.

Bernie Ecclestone sorgt weiter für Schlagzeilen: Der ehemalige Formel-1-Chef wurde im Viracopos-Flughafen Campinas in Gewahrsam genommen, weil er mit einer Waffe im Gepäck von Brasilien in seine Wahlheimat Schweiz fliegen wollte.

Bei der Pistole handelt es sich um eine nicht registrierte Waffe der Marke «LW Seecamp» des Kalibers 32. Diese wurde beim Durchleuchten des Gepäcks entdeckt. Ecclestone habe zugegeben, dass die Waffe ihm gehört, doch es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass sich diese in seinem Gepäck befunden habe.

Dies bestätigte die Polizei in einem Statement zur Verhaftung des 91-Jährigen. Der Brite ist bereits wieder auf freiem Fuss, denn er kam auf Kaution frei. Somit stand einer Rückkehr in die Schweiz nichts mehr im Weg.

Gemeinsam mit seiner Frau Fabiana, die aus Brasilien stammt, reiste Ecclestone in diesem Monat zu einem Stockcar-Rennen in der Nähe von São Paulo. Das Paar traf sich auch mit dem dreifachen Weltmeister Nelson Piquet in Brasilia.

