Lewis Hamilton über Monaco 2019: «Ich war am Ende»

Superstar Lewis Hamilton hat mit den TV-Kollegen von Sky eine Sondersendung aufgenommen: «Monaco aus meiner Sicht.» Dabei spricht er über seinen Sieg vor drei Jahren und wie mitgenommen er war.

Bevor die Formel-1-Renner am 27. Mai zum ersten Training des Monaco-GP auf die Bahn gehen, zeigen die britischen Kollegen von Sky eine Spezialsendung, die sie mit Rekord-Champion Lewis Hamilton aufgenommen haben. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister spricht über «Monaco aus meiner Sicht».

Dabei sagt der 103-fache GP-Sieger auch, wie ausgelaugt er sich fühlte nach seinem Monaco-Triumph 2019. «Monaco ist einzigartig und eines der intensivsten Wochenenden. Das gibt dir nochmals einen Schub, um dieses Rennen unbedingt gewinnen zu wollen.»

«Mental gibt es kein Rennen, das dich mehr beansprucht. Keine Bahn ist enger und fühlt sich mit diesen Autos schneller an, du hast zwischen den Kurven null Zeit zum Durchatmen.»

«Mit anderen Strassenkursen ist das nicht zu vergleichen. Baku ist an den meisten Stellen breiter. Hier hast du den Eindruck, durch einen Kanal aus Leitschienen zu fahren. Das ist körperlich nicht so anstregend, aber es laugt deinen Kopf aus. Ich weiss noch, wie ich 2019 gewonnen habe, mit Max im Nacken, ich konnte den Abend überhaupt nicht geniessen, ich war so am Ende. Ich wollte nur noch nach Hause und mich ins Bett legen. Meine Freunde haben mir gesimst: ‘Kommst du noch feiern?’ Aber ich war einfach nur fertig.»



Vielleicht war damals das Rennen für Hamilton psychisch so anstregend, weil Mercedes in jenen Tagen um Niki Lauda trauerte.



So wie viele Fahrer hat auch Lewis Hamilton einen Wohnsitz in Monte Carlo. Der Brite erinnert sich: «Ich kam erstmals mit 13 Jahren nach Monaco, Nico Rosberg hatte mich eingeladen. Wir fuhren damals Kart in Italien. Ich weiss noch, wie ich dachte – wow, das ist der schönste Ort, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich weiss noch, dass mir durch den Kopf ging: Eines Tages möchte ich hier leben.»



«Wenn ich an Monaco denke, dann denke ich an die Leistungen von Ayrton Senna und Michael Schumacher. Aber meine Perspektive ist ein wenig anders. Ich glaube nicht, dass ich hier auf ihrem Niveau fahre. Auf dieser Strecke muss schon sehr viel klappen, damit du gewinnen kannst. Letztlich ist das Rennen eine grosse Lotterie. Da musst du ein fehlerfreies Training haben, vom freien Training bis zur letzten Quali-Runde, Abstimmung und Rennstrategie müssen perfekt passen, dazu brauchst du auch ein wenig Glück.»



«Monaco ist Kult. Ich glaube, ich habe die Fähigkeiten, dass ich hier öfter hätte gewinnen müssen. Aber ich darf mich glücklich schätzen, dass ich drei Mal triumphieren konnte.»





Die 16 Mehrfach-Sieger in Monaco

6 Siege

Ayrton Senna (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)



5 Siege

Graham Hill (1963, 1964, 1965, 1968, 1969)

Michael Schumacher (1994, 1995, 1997, 1999, 2001)



4 Siege

Alain Prost (1984, 1985, 1986, 1988)



3 Siege

Stirling Moss (1956, 1960, 1961)

Jackie Stewart (1966, 1971, 1973)

Nico Rosberg (2013, 2014, 2015)

Lewis Hamilton (2008, 2016, 2019)



2 Siege

Juan Manuel Fangio (1950, 1957)

Maurice Trintignant (1955, 1958)

Niki Lauda (1975, 1976)

Jody Scheckter (1977, 1979)

David Coulthard (2000, 2002)

Fernando Alonso (2006, 2007)

Mark Webber (2010, 2012)

Sebastian Vettel (2011, 2017)