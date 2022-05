Toto Wolff (Mercedes): «Darüber kann ich nur lächeln»

Auch beim Spanien-GP war George Russell der schnellere Mercedes-Fahrer. Hat der junge Engländer seinem Landsmann Lewis Hamilton den Schneid abgekauft? Mercedes-Teamchef Toto Wolff bezieht Stellung.

Wenn wir davon ausgehen, dass Zahlen nicht lügen (aber auch nicht immer die ganze Wahrheit sagen), so sieht das bei Mercedes so aus: George Russell ist bislang der bessere Mann. Er liegt in der Fahrer-WM als derzeit Vierter zwei Ränge vor Superstar Lewis Hamilton und hat 28 Punkte mehr erobern können.

Klar wird besonders in englischen Medien darüber spekuliert, ob sich hier eine Wachablösung anbahne oder gar bereits vollzogen sei. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurde mit dieser Frage konfrontiert und sagt: «Darüber kann ich nur lächeln. Klar bekomme ich den ganzen Wirbel mit, der um unser Team gemacht wird, aber das sind Zusammenhänge, die vor allem von den Medien aufgebauscht werden.»

«Für mich zählt nur, dass sich George und Lewis gegenseitig antreiben und wir Fortschritte erzielen. Russell macht wirklich einen ganz feinen Job, und aus diesem Grund haben wir ihn auch engagiert.»



Hier ein kleiner Vergleich, wie Lewis Hamilton und George Russell bislang in der GP-Saison 2022 abgeschlossen haben.



GP Bahrain

Qualifikation

Lewis Hamilton 5.

George Russell 9.

Rennen

Hamilton 3.

Russell 4.



GP Saudi-Arabien

Qualifikation

Lewis Hamilton 15.

George Russell 6.

Rennen

Hamilton 10.

Russell 5.



GP Australien

Qualifikation

Lewis Hamilton 5.

George Russell 6.

Rennen

Hamilton 4.

Russell 3.



GP Emilia-Romagna

Qualifikation

Lewis Hamilton 14.

George Russell 11.

Rennen

Hamilton 13.

Russell 4.



GP Miami

Qualifikation

Lewis Hamilton 6.

George Russell 12.

Rennen

Hamilton 6.

Russell 5.



GP Spanien

Qualifikation

Lewis Hamilton 6.

George Russell 4.

Rennen

Hamilton 5.

Russell 3.