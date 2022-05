Leclerc über Stallorder: «Nicht darauf verlassen»

In Barcelona musste Red Bull Racing-Star Sergio «Checo» Pérez zugunsten von Max Verstappen zurückstecken. Ferrari-Pilot Charles Leclerc spricht über das Thema Stallorder und erklärt, was er von seinem Team erwartet.

Der Barcelona-GP hat gezeigt, dass Red Bull Racing das Ziel der Titelverteidigung von Max Verstappen vorantreibt, auch wenn es auf Kosten von Sergio «Checo» Pérez geht. Das wirft die Frage auf, ob sich auch das Ferrari-Team im Titelkampf auf einen Fahrer konzentrieren muss. Denn die Gefahr besteht, dass sich die beiden Stallgefährten Charles Leclerc und Carlos Sainz gegenseitig die Zähler streitig machen.

Vor dem Start seines Heimspiels in Monte Carlo erklärte Ersterer, als er im Fahrerlager darauf angesprochen wurde: «Ich weiss nicht, ich bin auch nicht derjenige, der diese Entscheidung fällt. Da muss man Mattia (Binotto, Teamchef, Anm.) fragen. Klar, Red Bull Racing hat die eigenen Absichten bereits früh in dieser Saison klargestellt.»

«Aber bei uns wurde noch nicht darüber diskutiert und ich glaube auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Carlos mit dem neuen Auto richtig gut klarkommt. Und ich will mich auch nicht darauf verlassen, sondern nur meinen Job richtig machen. Wenn wir da stark genug sind, dann können wir gewinnen, wie wir in dieser Saison bereits bewiesen haben», fügte der 24-Jährige aus Monte Carlo an.

«Ich weiss, dass Carlos sehr schnell wieder vorne dabei sein wird. Er ist ein sehr starker Fahrer, aber das neue Auto passt vielleicht etwas besser zu meinem Fahrstil. Ich bin mir sicher, dass bald wieder bei der Musik sein wird. Und am Ende liegt es an mir, den richtigen Job zu machen und Ferrari an die Spitze zu bringen», betonte der Monegasse.

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3