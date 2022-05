Mick Schumacher: «Es kommen noch viele Rennen»

Haas-Pilot Mick Schumacher ist neben Nicholas Latifi der einzige Stammfahrer im Formel-1-Feld, der in diesem Jahr noch keine Punkte holen konnte. Davon lässt sich der Deutsche aber nicht aus der Ruhe bringen.

In Miami waren die ersten WM-Punkte für Mick Schumacher zum Greifen nah, doch eine Kollision mit Sebastian Vettel sorgte dafür, dass der Haas-Pilot zurückfiel und als Fünfzehnter gewertet wurde. Auch in Barcelona war Schumacher lange auf Punktekurs, nur um gegen Ende des Rennens auf seinen alten Medium-Reifen zurückzufallen.

Somit steht der Deutsche auch nach sechs WM-Läufen ohne Punkte da. Nur Nicholas Latifi teilt das gleiche Schicksal im Feld der Formel-1-Stammpiloten. Schumacher bleibt dennoch gelassen. Er weiss: «Es kommen noch viele Rennen. Es geht nur darum, diese richtig zu nutzen.» Und er stellt klar: «Ich will Punkte sammeln. Dafür bin ich hier. Ich möchte in der WM möglichst weit vorn landen.»

«Die letzten beiden Rennen waren sehr gut und ich hatte das Gefühl, dass wir in der Lage gewesen wären, Punkte zu holen. Aus verschiedenen Gründen ist das aber nicht passiert. Aber das setzt mich nicht gross unter Druck, ich freue mich einfach darauf, wieder ins Auto zu steigen», erklärt der 23-Jährige.

Über die Strecke in Monaco sagt Schumacher: «Es ist definitiv eine grosse Herausforderung, aber es gibt auch andere schwierige Strecken. Das kommt immer darauf an, wie wohl sich der Fahrer fühlt.» Und er betont: «Es ist eine Vertrauenssache, aber das kommt auch mit der Zeit, man sollte natürlich aufpassen, dass man das Auto nicht in den ersten fünf Runden in die Wand setzt, man muss schauen, dass man in den Rhythmus kommt.»

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3