Monaco-GP im Fernsehen: Keine Extrawurst mehr

Der Grosse Preis von Monaco war seit 1929 auch in Sachen Trainingsablauf ein Sonderfall. Damit ist 2022 Schluss. Wir sagen, wieso in diesem Jahr im Fürstentum alles ein wenig anders ist.

Seit 1929 wurde für den Grand Prix von Monaco eine Extrawurst gebraten, der Ablauf des Rennwochenendes war eine Eigenart, die bis 2021 Bestand hatte: Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.

In der Formel 1 blieb das Format bis 2022 erhalten: F1-Training am Donnerstag, F1-Freitag am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.

Um Barcelona und Monte Carlo in nur acht Tage zu packen, musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen. Haas-Fahrer Kevin Magnussen bedauert: «Ich fand das früher ganz schön, am Donnerstag zu fahren und dann die Möglichkeit zu haben, am Freitag einmal durchatmen zu können. Monaco ist schon intensiv genug.»



Wie sich die Action auf den Strassen von Monaco entwickelt, können Sie online oder vor dem Fernseher verfolgen, wir haben die wichtigsten Sendetermine für sie zusammengefasst.





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 27. Mai

10.00: Sky Sport News – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.00: Sky Sport F1 – Greatest Races – Fernando Alonso / Nürburgring 2007

11.10: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

12.30: Sky Sport F1 – Greatest Races – Niki Lauda / Estoril 1984

12.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00: Erstes Training

15.00: ORF Sport+ – Grosser Preis von Spanien, Highlights aus Barcelona

15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1996 in Monte Carlo

16.40: ORF1 – Formel 1 News

16.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00: Zweites Training

19.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2022

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Emilia Romagna 2022

23.30: Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 28. Mai

06.00: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2022

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Australien 2022

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40: ORF1 – Formel-1-News

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

18.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monaco 2021

19.45: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Australien 2022

20.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Emilia Romagna 2022

21.45: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Miami 2022

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Emilia Romagna 2022



Sonntag, 29. Mai

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1996 in Monte Carlo

09.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

09.30: Sky Sport F1 – Formel 1 - Team Haas NASCAR

11.05: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1988 in Monte Carlo

12.50: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert / Nürburgring 1999

13.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Miami 2022

13.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Spanien 2022

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Monaco

17.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.15: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung