George Russell (Mercedes): «Das ist erstaunlich»

In Barcelona konnte George Russell zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Podestplatz bejubeln. Der junge Brite aus dem Mercedes-Team will auch in Monte Carlo eine starke Leistung zeigen.

In den ersten sechs Rennen des Jahres konnte George Russell immer zweistellig punkten. Das Mercedes-Talent wurde in Bahrain und Imola jeweils Vierter, in Saudi-Arabien und Miami eroberte er den fünften Platz und in Australien und Barcelona durfte er sogar als Dritter aufs Podest. In Monte Carlo will er die Erfolgssträhne fortführen.

Gefragt nach den Fortschritten, die Mercedes in Spanien mit dem Upgrade machen konnte, erklärt der aktuelle WM-Vierte: «Wir konnten definitiv das Blatt wenden, unsere Saison fing in Barcelona richtig an. Wir mussten in den ersten fünf Rennen das Problem mit dem Hüpfen losen, das haben wir geschafft. Nun können wir uns ganz auf die Entwicklung fokussieren.»

«So gesehen sind wir fünf Rennen im Hintertreffen, aber es ist aufregend, denn wir glauben, da gibt es noch etwas Performance, die wir ausschöpfen können», fügt Russell an. «Wir sind optimistisch, und das waren wir bisher immer, denn wir haben nie den Glauben verloren, dass wir es schaffen können.»

Und der 24-Jährige ergänzt: «Wir wussten auch, dass wir das nicht über Nacht schaffen würden, und dass es nur fünf Rennen gedauert hat, ist erstaunlich. Ich weiss aus früheren Erfahrungen, wie schwierig es ist, gewissen Schwächen im Auto auszumerzen. Das ganze Team in den Werken in Brackley und Brixworth hat unermüdlich daran gearbeitet, und deshalb haben nun die Gelegenheit, wirklich durchzustarten.»

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3