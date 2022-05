Max Verstappen: «Brauchen gute Quali-Performance»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat den jüngsten Monaco-GP im vergangenen Jahr für sich entschieden. Der Red Bull Racing-Star will dieses Kunststück wiederholen. Einfach wird das aber nicht, wie er weiss.

Max Verstappen hat in Monaco erst einen Podestplatz erobert, dafür stand er als Sieger auf dem Treppchen: 2021 setzte sich der Titelverteidiger gegen den Rest des Feldes durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg nach dem Triumph in Imola. Zuvor hatte Verstappen zwei Ausfälle, einen fünften, einen neunten und einen vierten Platz im Fürstentum erobert.

In diesem Jahr will der 24-Jährige in den Strassen von Monte Carlo seinen 25. GP-Sieg und seinen vierten Saisonsieg in Folge erringen. Dass er einen 46-Punkte-Rückstand in nur drei Rennen in einen 6-Punkte-Vorsprung erobern konnte, habe auch mit Glück zu tun, erklärt der WM-Leader bescheiden. «Der Spanien-GP verlief auch sehr hektisch, uns fehlte das Tempo auf einer Runde und am Anfang zog Charles weg.»

«Danach kam ich von der Strecke und hatte daraufhin eine ganze Reihe von Problemen. Die ersten 20 Rennrunden waren sehr schwierig», erinnert sich Verstappen, dessen Prognose für das Rennwochenende in Monaco entsprechend bescheiden ausfällt. «Es ist wichtig, dass wir Punkte holen. Aber dazu muss man eine gute Performance im Qualifying bringen.»

«Bisher war das eher schwierig für uns», räumt der Red Bull Racing-Star ein. «Und die Streckencharakteristik sollte Ferrari in die Hände spielen, wenn wir uns anschauen, welche Stärken sie in diesem Jahr gezeigt haben. Wir müssen uns aber auf uns selbst konzentrieren. Wir brauchen eine gute Fahrzeugbalance und mal schauen, wie es laufen wird.»

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3