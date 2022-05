Mick Schumacher: «Nur einen Grund für Monaco-Aus»

Ferrari-Zögling Mick Schumacher vor seinem zweiten GP-Wochenende in Monte Carlo: Der Deutsche spricht über Fortschritte bei Haas und äussert sich auch zum Thema Formel 1 ohne Monaco-GP.

In Monaco hat Michael Schumacher fünf Mal gewinnen können, nur Ayrton Senna war beim GP-Klassiker erfolgreicher. Holt Michaels Sohn Mick Schumacher ausgerechnet in Monte Carlo seine ersten WM-Punkte?

Für Haas-Teamchef Günther Steiner steht fest: «Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mick Schumacher seine ersten WM-Punkter einfährt. Er weiss, dass er ein Auto hat, das gut genug für Top-Ten-Plätze ist. Nun braucht er einfach ein gutes Rennwochenende. In Florida und Spanien ist er stark gefahren, aber aus unterschiedlichen Gründen hat es mit Punkten noch nicht geklappt.»

Ex-GP-Pilot Christian Danner, Formel-1-Experte unsererer Kollegen von RTL: «Ich mache mir um Mick keine Sorgen. Der Speed ist da. Kevin Magnussen und er arbeiten fast auf Augenhöhe. Das kommt noch mit den Punkten, hundertprozentig», so der Münchner.

Mick Schumacher weiss: In Monaco muss ein Pilot im Training Runde um Runde Vertrauen aufbauen und sich schrittweise steigern, idealerweise dann mit einer Top-Leistung in der Qualifikation und damit einem guten Startplatz. 2021 hat das im Haas-Renner nicht so gut geklappt: Im zweiten freien Training verlor er den Wagen bei Massenet aus der Kontrolle, aus. Im dritten Training krachte es beim Casino, erneut Überstunden für die Mechaniker. Damit fand das Abschlusstraining ohne den jungen Deutschen statt.

Auch in der Formel 2 ging Schumacher in Monaco leer aus: Er erreichte 2019 mit Prema Racing die Ränge 13 (Hauptrennen) und 11 (Sprint), 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie in Monte Carlo nicht gefahren werden.



Mick ist guter Dinge: «Wir haben in Spanien in Sachen Abstimmung eine andere Richtung versucht, und das Auto war viel mehr nach meinem Geschmack. Das hat sich auf der Stoppuhr gezeigt. Aber da ist noch immer viel Raum für Verbesserung.»



Schumacher glaubt: «Ich fühle mich besser vorbereitet auf das Monaco-Wochenende als vor einem Jahr, auf die Art und Weise, wie man die Arbeit hier aufbauen muss. Alles dreht sich hier um die Qualifikation, denn seien wir ehrlich – die Monaco-Rennen sind in der Regel nicht so spannend.»



Es ist darüber diskutiert worden, ob der Monaco-GP eigentlich noch zeitgemäss sei. Mick Schumacher ist der Ansicht: «Dieses Rennen muss im Kalender bleiben, alleine wegen der ganzen Geschichte. Für mich gibt es nur einen Grund, das Rennen aus dem Programm zu kicken – wenn es dafür einen Grossen Preis von Deutschland gäbe!»