S von Ayrton Senna: Ab sofort auf dem McLaren

Im Februar bestätigte Williams: Das S von Ayrton Senna wird erstmals seit 1995 nicht mehr auf dem Rennwagen auftauchen. Dafür fährt McLaren von Monaco an mit dem berühmten geschwungenen S.

Der englische Traditionsrennstall Williams zeigte am 15. Februar 2022 an einem Show-Car, mit welcher Lackierung Nicholas Latifi und Alex Albon in dieser Saison fahren. Es dauerte nicht lange, bis den Fans auffiel: Das Senna-S fehlt. Nachdem der grosse Ayrton Senna beim Grand Prix von Imola 1994 ums Leben gekommen war, prangte ab 1995 ein Senna-S bis Ende 2021 auf jedem Williams, meist im Bereich des Frontflügels.

Williams-Teamchef Jost Capito: «Wir wollen den Blick nach vorne richten, mit einem neuen Auto in einer neuen Ära der Formel 1. Williams-Besitzer Dorilton Capital wird Ayrton Senna mit einem besonderen Bereich im Werksmuseum von Grove würdigen.»

Der Deutsche fand: «Wir wollen die Fahrer nicht jedes Mal daran erinnern, was passiert ist, wenn sie ins Auto steigen. Wir werden uns auch mit der Familie Senna kurzschliessen, um unseren Beitrag an der Senna-Stiftung zu verstärken. Wir glauben an das Programm der Stiftung, da wird vielen Menschen geholfen. In welcher Form wir hier mehr machen werden, das ist noch nicht entschieden.»

Das «Instituto Ayrton Senna» wurde 1994 in Brasilien als gemeinnützige Stiftung gegründet und half seitdem mehr als 25 Millionen Kindern und Jugendlichen in Brasilien. Das geschwungene S des unvergessenen Champions ist nun zurück – es prangt auf dem Halo der McLaren-Rennwagen.



Am Freitag bestätigte McLaren, der zweitälteste Formel-1-Rennstall: Das Senna-S ist ab sofort auf dem Papaya-Renner zu finden. McLaren-CEO Zak Brown: «Ich kann mir kein passenderes Rennwochenende vorstellen als Monaco, um Ayrton auf diese Weise zu würdigen. Es ist eine Ehre für uns, seinen Namen auf dem Wagen zu tragen. Sein Mut, seine Hingabe und sein Einfallsreichtum waren einmalig, seine Einstellung ist bis heute für alle bei McLaren ein leuchtendes Vorbild.»



«Das Senna-S wird auf dem Wagen bleiben, mit Einwilligung der Senna-Familie – als ständige Erinnerung daran, was Ayrton für die Menschen weltweit getan hat.»



Senna wurde mit McLaren drei Mal Weltmeister (1988, 1990 und 1991), der Brasilianer gewann bei 96 Einsätzen für die Engländer 35 Mal. Zak Brown: «Ayrton Senna ist auf immer mit der Geschichte von McLaren verwoben. Es war überaus schmerzhaft, diesen grossen Racer 1994 zu verlieren, aber er lebt in den Herzen der Menschen weiter. Und wenn wir dazu mit dieser kleinen Geste beitragen können, dann sind wir glücklich.»



2017 baute McLaren einen 800 PS starken Supersportwagen und taufte ihn Senna. Die 500 Modelle waren in wenigen Tagen verkauft, trotz eines Verkaufspreises von fast einer Million Euro.





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit