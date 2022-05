Daniel Ricciardo: «Nehme das nicht persönlich»

McLaren-CEO Zak Brown fand unlängst klare Worte zur Leistung von Daniel Ricciardo. Der Australier sei bisher unter den Erwartungen geblieben, betonte der Amerikaner. Der Australier nimmt das Urteil nicht persönlich.

Daniel Ricciardo hatte grosse Pläne, als er nach der Saison 2020 zu McLaren wechselte. Doch der Start ins neue Kapitel seiner GP-Karriere verlief harzig, im Vergleich zu seinem Teamkollegen Lando Norris schnitt der Routinier bescheiden ab. Einziges Highlight im ersten gemeinsamen Jahr war der Sieg in Monza.

Auch in diesem Jahr fällt die Bilanz bescheiden aus. Ricciardo konnte in den sechs bisherigen Saisonläufen nur einmal Punkte holen: Beim Heimspiel in Australien wurde er Sechster. Das reicht nicht, um den Ansprüche der Teamleitung zu genügen, wie McLaren-CEO Zak Brown in einem Podcast von «Sky Sports F1» betonte.

Darauf angesprochen erklärte Ricciardo in Monaco: «Das ist ja nicht verkehrt, sondern vielmehr ziemlich wahr.» Und der achtfache GP-Sieger ergänzte: «Ich nehme das nicht persönlich. Meine Haut ist gebräunt, wunderschön und auch sehr dick. Und es gibt niemanden, der mich strenger beurteilt, als ich mich selbst.»

«Ich will ja auch nicht um zehnte oder zwölfte Plätze kämpfen und manchmal ist es sicherlich schwierig, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Aber wir arbeiten hart daran, das zu ändern. Das Team will es, ich will es auch, und wir kämpfen uns durch diese Leistungskrise», fügte der 32-Jährige aus Perth an.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kühlung

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit





WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Teams

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3