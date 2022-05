Sebastian Vettel (9.): «Ritt auf der Rasierklinge»

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat in den ersten beiden freien Trainings zum Monaco-GP die neuntschnellste Zeit erzielt. Der Deutsche hätte um ein Haar seinen Aston Martin zerlegt.

Die Ausgangslage für den 53-fachen GP-Sieger Sebastian Vettel vor dem Grand-Prix-Klassiker im Fürstentum Monaco war simpel. «Wir müssen es mit unserem Upgrade schaffen, regelmässig in den Top-Ten aufzutauchen.» Am ersten Trainingstag in Monaco klappte das gut – der vierfache Formel-1-Weltmeister erreichte in beiden freien Trainings jeweils die neuntbeste Rundenzeit und liess seinen kanadischen Aston Martin-Stallgefährten Lance Stroll hinter sich.

Die Luft nach oben war dünn: Mit einer etwas besseren Runde hätte Vettel den Spanier Fernando Alonso noch hinter sich lassen können, aber der siebtplatzierte Pierre Gasly im AlphaTauri-Renner war ausser Reichweite.

Vettel erzeugte auch einen Schreckmoment für die Fans: Beim Schwimmbad wischte ihm der Aston Martin kurz aus der Kontrolle, normalerweise ist dann ein Einschlag in die Pistenbegrenzung kaum mehr zu verhindern, aber in einer atemberaubenden Mischung aus Können und Glück konnte Vettel den Wagen abfangen, das Heck wischte im Millimeterabstand an der Leitschiene vorbei.

Am Freitagabend sagte der Heppenheimer über diesen Moment, als er bei den Kollegen von Sky die Szene zu sehen bekam: «War wirklich ich das? Aber ich war nicht an der Wand! Es war ein Fahrfehler, aber ich habe das Auto nicht übel eingefangen, finde ich.»



Was seine Chancen angeht, so meint Vettel: «Wenn du in Monte Carlo ein gutes Ergebnis erzielen willst, dann muss die Abstimmung perfekt sitzen. Wir wissen, dass wir den Wagen aggressiv abstimmen müssen, um schnell zu sein.»



«Im zweiten Training haben wir da an der Vorderachse vielleicht etwas übertrieben, da lenkst du ein, hast aber immer ein bisschen Übersteuern, und auf diese Weise bekommst du nicht das richtige Vertrauen. Das kostet Zeit.»



«Mein letzter Versuch mit weichen Reifen war besser, aber letztlich bleibt das hier alles ein Ritt auf der Rasierklinge.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit