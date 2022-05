Mick Schumacher (Haas/17.): «Das ist ganz anders»

Mit dem sorgsamen Aufbau des Monaco-Wochenendes ist für Mick Schumacher schon Essig: Defekter elektrischer Generator im ersten Training, dann Rang 17, «ich habe noch immer das Gefühl, ich bin am Aufholen».

Das wünscht sich jeder Rennfahrer in Monte Carlo: So viele Runden drehen wie möglich und sich dabei schrittweise dem Limit nähern. Bei Mick Schumacher war das schon im ersten Monaco-Training nicht mehr möglich – sein Auto blieb bei der Einfahrt zur Boxengasse mit defekter Lichtmaschine stehen, nur Rang 19.

In den zweiten 60 Trainingsminuten erzielte der Ferrari-Zögling Rang 17, sechs Zehntelsekunden hinter seinem erfahrenen Haas-Stallgefährten Kevin Magnussen. Da muss am Samstag eine stattliche Steigerung kommen, wenn Haas in Monaco punkten will.

Mick Schumachers Zwischenbilanz im Fürstentum: «Leider hatten wir im ersten Training mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, also konnte ich nicht die volle Zeit nutzen. Ich habe den Eindruck, ich bin immer noch am Aufholen.»

«Zum Glück bin ich im zweiten Training dann viel zum Fahren gekommen. Jetzt müssen wir noch besser ausloten, wie wir den Wagen schneller machen können.»



Wie fühlt sich die Monaco-Bahn 2022 mit diesen Autos an? «Ich finde den neuen Belag welliger, und all diese Buckel spürst du bei einer so harten Abstimmung sehr gut. Es ist, als ob jede Welle ungefiltert auf den Körper einwirkt, so hart ist heute die Aufhängung eines Formel-1-Autos. Das ist für den Körper unangenehm, und das beeinträchtigt auch das Fahren. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl als 2021.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit