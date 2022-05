Charles Leclerc (1.): «Kein allzu schlechter Start» 27.05.2022 - 20:25 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc erwischte einen starken Start ins Heimspiel in Monte Carlo. Der 24-jährige Lokalmatador drehte in beiden Trainings am Freitag die schnellste Runde – wenn auch nur knapp.