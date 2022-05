Monaco-GP im Fernsehen: Anderes Gefühl für GP-Stars

Die Formel-1-Piloten haben den ersten Tag in den 2022er-Autos auf dem Strassenkurs von Monte Carlo bestritten. Nun steht das Qualifying auf dem Programm, das auf der überholfeindlichen Strecke besonders wichtig ist.

Der erste Monaco-Tag ging ohne grosse Abflüge für die Formel-1-Stars über die Bühne. Der Einzige, der in der Streckenbegrenzung gelandet ist, war McLaren-Routinier Daniel Ricciardo. Eine Schrecksekunde erlebte auch Sebastian Vettel, der in seinem Aston Martin den Wänden aber fern bleiben konnte.

Der vierfache Weltmeister schaffte es in beiden Trainings, die neuntschnellste Runde zu drehen. In der ersten Session fehlten ihm knapp achteinhalb Zehntel auf die Bestzeit von Charles Leclerc. Im zweiten Training vergrösserte sich der Rückstand des Heppenheimers auf 1,4 sec. Hinterher erklärte der Heppenheimer: «Obwohl ich hier schon viele Rennen gefahren bin, fühlt sich diese Strecke mit den neuen Autos ganz anders an.»

«Der Hauptunterschied ist, dass die Reifen viel grösser sind, so dass es schwieriger ist, die Strecke um einen herum zu sehen. Die Autos sind auch viel steifer, und die Fahrt durch den Tunnel ist nicht mehr so einfach wie früher», fuhr der 34-Jährige fort.

Zu seiner Schrecksekunde sagte Vettel: «Ich hatte Glück, dass ich das Auto bei einem Fehler im Schwimmbad noch retten konnte, obwohl mein Puls deutlich nach oben ging!» Und er erzählte: «Wir haben einige neue Dinge ausprobiert und müssen nun sehen, was gut funktioniert hat, um zu lernen, wie wir die Abstimmung noch feiner hinbekommen können.»

Der 53-fache GP-Sieger weiss: «Im Abschlusstraining wird es darauf ankommen, dass wir eine saubere Runde hinbekommen, vor allem in Q1, wenn auf der Strecke viel Verkehr herrschen wird.» Wer mitbekommen will, ob das dem Formel-1-Routinier gelingen wird, kann das Qualifying im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Wer sich die Zeitenjagd anschauen will, findet hier alle TV-Sendezeiten.

Monaco-GP im Fernsehen

Samstag, 28. Mai

07.30: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2022

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

11.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Australien 2022

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40: ORF1 – Formel-1-News

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

18.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monaco 2021

19.45: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Australien 2022

20.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Emilia Romagna 2022

21.45: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Miami 2022

23.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Emilia Romagna 2022

Sonntag, 29. Mai

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1996 in Monte Carlo

09.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

09.30: Sky Sport F1 – Formel 1 - Team Haas NASCAR

11.05: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Monaco: Rennen 1988 in Monte Carlo

12.50: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert / Nürburgring 1999

13.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Miami 2022

13.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Spanien 2022

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Monaco

17.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.15: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung