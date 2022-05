Sergio Pérez (3.): Wegen Ferrari sehr viel Arbeit

Der Mexikaner Sergio Pérez will die Erfolgsbilanz der Mexikaner in der Formel 1 ausbauen: Er und Pedro Rodríguez haben vier Rennen gewonnen und 25 Podestplätze erobert. Dazu aber muss Pérez zulegen.

Schöne Geste des Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez beim Monaco-GP: Er fährt in den Helmfarben seines Landsmannes Pedro Rodríguez (silber und schwarz), auf dem Kopfschutz steht die Erfolgsbilanz der beiden Formel-1-Mexikaner – vier GP-Siege (Sergio zwei und Pedro zwei), 25 Podestplätze.

Um diese Bilanz zu verbessern, muss sich Pérez steigern. Nach dem ersten Trainingstag auf dem Circuit de Monaco sagt der gegenwärtige WM-Dritte: «Uns war klar, dass Ferrari schnell sein würde, aber dass sie im zweiten Training ein solch hohes Tempo anschlagen würden, das hat mich dann doch überrascht.»

«Aus den Daten geht hervor – wir müssen in allen Belangen zulegen, wenn wir Leclerc und Sainz gefährden wollen, sie sind wirklich sehr stark.»

«Es ist schön, wieder in Monaco fahren zu können, und wir hatten ein gutes Training; vielleicht abgesehen von viel Verkehr im Dauerlauf: Ich konnte kaum zwei Runden in Folge fahren, ohne aufgehalten zu werden.»



«Wir haben sehr viel Arbeit vor uns, wenn wir auf Augenhöhe mit Ferrari fahren wollen. Der Abstand ist derzeit zu gross. Aber wir haben noch genügend Zeit, und entscheidend ist nicht ein freies Training, sondern die Qualifikation.»



Wie haben Pedro Rodríguez und Sergio Pérez eigentlich in Monaco abgeschnitten? Sergio ging bei neun Einsätzen im Fürstentum vier Mal vom siebten Startplatz ins Rennen und wurde 2016 mit Force India Dritter hinter Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo.



Rodríguez startete von 1967 bis 1971 fünf Mal in Monte Carlo, startete 1971 im BRM als Fünter und wurde 1967 im Cooper-Maserati im Grand Prix ebenfalls Fünfter.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit