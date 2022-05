Christian Horner: Verstappen verändert, Pérez bleibt

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht über Veränderungen, die er bei seinem niederländischen Star-Piloten Max Verstappen erkennt und über die Erfolgsaussichten in Monte Carlo.

Max Verstappen anno 2022 ist nicht mehr der Max Verstappen, den wir aus den Jahren zuvor kennengelernt haben. Dieser Ansicht ist jedenfalls Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Der WM-Titel des Niederländers 2021 hat viel Ruhe gebracht, wie Max auch selber bestätigt. Verstappen sagt: «Formel-1-Weltmeister zu werden, das war immer mein grosses Ziel. Das ist jetzt abgehakt. Alles, was nun kommt, ist ein Bonus.»

Horner ist beim vergangenen Grossen Preis von Spanien aufgefallen: «Max hat eher das grössere Bild im Auge als früher. Er ist geduldiger geworden. Ein gutes Beispiel dafür war eine Szene in Barcelona, als Max nach einem guten Start in der ersten Kurve gegen Charles Leclerc nicht alles auf eine Karte setzte, um sich vorbei zu quetschen. Ich schätze, ein solches Vorgehen kommt mit zunehmender Erfahrung und der Gelassenheit, den WM-Titel in der Tasche zu haben.»

Zum Monaco-GP meint Horner: «Ich hatte schon geahnt, dass Ferrari hier wohl die Nase vorn haben würde, und derzeit sieht es genau danach aus. Nun geht es um Feinheiten bei der Abstimmung.»

«Ferrari scheint spielend leicht gute Rundenzeiten fahren zu können. Unsere Fahrer sind der Ansicht, dass wir bei der Abstimmung noch Raum für Verbesserung haben, das müssen wir heute umsetzen. Wir haben viele Daten gewälzt und glauben, dass wir heute schneller sein können, wenn wir alles richtig machen, dennoch würde ich sagen – Vorteil Ferrari.»



Was Horner ebenfalls im Auge behält: Gemäss FIA-Meteorologen beträgt die Regenwahrscheinlichkeit für den Renntag 60 Prozent, am Sonntag wird es zehn Grad weniger warm sein als am Freitag (31 Grad).



Max Verstappen hat sich bis 2028 für Red Bull Racing verpflichtet, aber wie sieht es mit dem Mexikaner Sergio Pérez aus, dessen Vertrag Ende 2022 ausläuft? Christian Horner sagt: «Checo muss einfach so weitermachen wie bisher in dieser Saison. Wir sind sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Er hat den Abstand zu Max gemessen an 2021 markant verringern können, er fühlt sich im 2022er Auto mehr zuhause als im letztjährigen Rennwagen. Er hat in Dschidda eine tolle Pole-Position erobert, er hat bärenstarke Rennen gezeigt, er ist ein vorbildlicher Team-Player. Ich erkenne in der Boxengasse keinen anderen Piloten, der mehr zu bieten hätte. Fährt Pérez weiter auf diesem Niveau, werden die Verhandlungen mit ihm sehr einfach sein.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit