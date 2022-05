Mick Schumacher: Aston Martin-Lockvogel für Audi

Der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll will seinen Formel-1-Rennstall gerne verkaufen, am liebsten an Audi. Als Lockvogel für die Marke mit den vier Ringen möchte Stroll den jungen Mick Schumacher benutzen.

Mit der Einführung der neuen Formel-1-Motorgeneration 2026 kommen Audi und Porsche in die Formel 1. Das hat VW-Vorstandschef Herbert Diess Anfang Mai bestätigt: «Aufgrund der steigenden Popularität der Formel 1 steigen beide Marken in die Formel 1 ein. Bei Porsche sind die Pläne schon ziemlich weit fortgeschritten, bei Audi noch nicht ganz so weit.»

Audi will ein Team übernehmen, mögliche Kandidaten sind Sauber (Alfa Romeo), Aston Martin und Williams. Was für Sauber spricht: Audi arbeitet seit Jahren im Windkanal der Schweizer. Was für Aston Martin spricht: Teambesitzer Lawrence Stroll spielt mit dem Gedanken, Mick Schumacher als Vettel-Nachfolger zu engagieren und damit seinen Rennstall für Audi verlockender zu machen. Die Ingolstädter wollen ein Cockpit mit einem deutschen Piloten besetzen, und die sind auf diesem Niveau Mangelware.

Sebastian Vettels Vertrag mit Aston Martin läuft Ende 2022 aus, bis Audi in die Königsklasse kommt, wird der Heppenheimer längst in Formel-1-Rente sein.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt in Monaco als Formel-1-Experte von Sky: «Mick war in einigen Rennen wirklich schnell, hatte aber leider ein wenig Pech. Manchmal hat er sich auch Fehler erlaubt, keine Frage. Aber ein so junger GP-Fahrer, der bereits zwei Jahre Erfahrung hat, das bietet einen gewissen Wert.»



Auch der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher vermutet, «dass es zu Strolls Plänen gehört, sein Team dank Mick für Audi attraktiver zu machen».



Der eine oder andere Leser wird an dieser Stelle einwenden: «Moment mal, ist Mick Schumacher nicht Ferrari-Junior?» Ja, ist er, aber Schumacher müsste seinen Haas-Stallgefährten Kevin Magnussen regelmässig hinter sich lassen, um sich bei Ferrari mittelfristig im Gespräch zu halten. Das ist bislang nicht passiert.





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit