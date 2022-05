Fernando Alonso zur Monaco-Frage: «Macht keinen Sinn»

Die Formel-1-Verantwortlichen haben klargemacht: Selbst das einzigartige Monaco-Rennen könnte aus dem WM-Kalender gekippt werden. Dafür hat GP-Urgestein Fernando Alonso kein Verständnis.

Die Formel 1 erfreut sich grösster Beliebtheit und entsprechend lange ist die Warteliste jener Länder, die sich einen Besuch der Königsklasse für viel Geld sichern wollen. Deshalb haben Formel-1-CEO Stefano Domenicali und seine Mitstreiter die Qual der Wahl, und die Verantwortlichen des Sports haben klargestellt, dass selbst das unverwechselbare Monaco-Rennen in Frage gestellt werden könnte.

Das Fürstentum gehört zu den ältesten Rennen im WM-Kalender und bekommt den Formel-1-GP zu einem Sonderpreis, die Rede ist von einem einstelligen Millionenbetrag, während Austragungsorte wie Saudi-Arabien und Katar eine dreistellige Millionensumme hinblättern müssen. Deshalb, und weil sich die Spannung im Rennen in Monaco durch das überholfeindliche Pistenlayout in Grenzen hält, stellen die Formel-1-Verantwortlichen den berühmtesten GP in der Formel-1-Geschichte laut in Frage.

Für Formel-1-Urgestein Fernando Alonso ist das nicht nachvollziehbar. Er betont: «Ich denke, das Rennen muss Teil des WM-Kalenders bleiben. Ich sehe auch keinen Grund, warum man es nicht mehr durchführen sollte. Weil das Überholen schwierig ist? Das ist es auch in Singapur und das war es vor der Einführung des DRS auch in Barcelona und Budapest. Und diese Rennen werden auch nicht in Frage gestellt. In der heutigen, von sozialen Medien bestimmten Zeit, wird über alles gesprochen, auch über die GP-Zukunft von Monaco und anderen beliebigen Sachen. Und diese Sache macht keinen Sinn.»

Auch der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone findet: «Ob es das beste oder schlechteste Rennen ist, es ist auf jeden Fall das Highlight im Kalender.» Im «Reuters»-Interview sagt er: «Und ich glaube nicht, dass irgendjemand den Mut hat, Monaco dieses Rennen wegzunehmen. Viele Veranstalter wollen Monaco toppen, aber schauen wir uns zum Beispiel Miami an. Das war kein Formel-1-Rennen, das hätte auch ein lokales Klubrennen sein können. Sie stellten ein paar Jachten auf dem Parkplatz auf, um es wie Monaco aussehen zu lassen.»

3. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,517

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,846

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,210

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,226

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,375

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,436

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,476

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,585

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,645

12. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,827

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,838

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,849

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,882

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:14,104

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,260

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,639

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,861

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,910

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,656 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,700

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,035

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,103

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,294

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,406

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,636

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,912

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,059

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,134

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,239

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,267

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,468

14. Alexander Albon (T), Williams, 1:14,486

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,525

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,623

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,894

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,216

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,276

20. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, ohne Zeit (Unfall)





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,531 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,570

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,601

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,712

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,056

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,083

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,157

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,211

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:15,387

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,499

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,536

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,539

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,749

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,806

15. Alex Albon (T), Williams, 1:16,110

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,315

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,417

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,714

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:18,636

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit