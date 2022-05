George Russell (Mercedes): «Her mit dem Regen!»

Mercedes-Pilot George Russell hatte im Qualifying von Monte Carlo wie erwartet kein leichtes Spiel, obwohl Mercedes in Barcelona mit dem Update zulegen konnte. Der Brite erklärt, warum das keine Überraschung ist.

George Russell gehörte zu jenen Q3-Teilnehmern, die ihren letzten Versuch gerade noch rechtzeitig beenden konnten, bevor die rote Flagge geschwenkt wurde, weil Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez vor dem Tunnel einen Crash hatte. Der Mercedes-Pilot drehte die sechstschnellste Runde und blieb knapp viereinhalb Zehntel schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Von der Pole-Zeit von Charles Leclerc trennten ihn mehr als sieben Zehntel.

Damit fiel der Rückstand grösser als beim vorangegangenen Wochenende in Barcelona aus. Für Russell war das keine Überraschung. Er betonte: «Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um uns die bestmögliche Abstimmung zu geben, aber wir haben in Barcelona gesehen, dass unsere Stärken der Speed auf den Geraden und in den Highspeed-Kurven sind – und in Monaco gibt es beides nicht!»

«Objektiv betrachtet gibt es also keinen Grund, warum wir weiter vorne stehen sollten», stellte der 24-Jährige klar. «Die Bodenfreiheit des Autos war das ganze Wochenende über unsere grösste Einschränkung. Dieser sechste Platz ist zwar kein Ergebnis, das man feiern sollte, aber ich denke, wir haben mit dem Paket, das wir haben, das Maximum herausgeholt.»

«Mit Blick auf das Rennen denke ich: Her mit dem Regen* Niemand weiss, wie sich die Reifen im Nassen verhalten werden. Also müssen wir uns von den Mauern fernhalten, am Ende dabei sein und bei der Strategie etwas riskieren, wenn wir es können», fügte der aktuelle WM-Vierte an.

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606