Pierre Gasly nur auf Startplatz 17: «So geht’s nicht»

Pierre Gasly fühlte sich hervorragend: Er war in den freien Trainings zum Monaco-GP Sechster, Siebter und Fünfter gewesen. Dann schied er als 17. im ersten Quali-Teil aus. Der Franzose ist überaus enttäuscht.

Pierre Gasly war am Donnertag bei unserem Gespräch sicher: «Wenn alles optimal läuft, kann ich meinen AlphaTauri-Renner in die dritte Startreihe stellen.» Seine Rundenzeiten in den freien Trainings deuteten darauf hin, dass dies keine leeren Worte waren – Sechstschnellster im ersten freien Training in Monte Carlo, Siebter im zweiten, Fünftschnellster im dritten Training. Aber als das erste Quali-Segment vorbei war, hatte der Monza-GP-Sieger von 2020 schon Feierabend: 17. Startplatz. Was ist schiefgegangen?

Nach einer Quali-Unterbrechung mit roter Flagge (ausgelöst ausgerechnet von Pierres Stallgefährten Yuki Tsunoda, Leitschienenkuss bei der Schikane) waren nur noch knapp zwei Minuten Zeit, um eine schnelle Runde zu fahren, doch Gasly fand sich am Ende der Schlange in der Boxengasse wieder und konnte keine schnelle Runde mehr fahren.

Gasly sagt: «Ich kann nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich bin. Das ganze Wochenende davor war so gut verlaufen, ich fühlte mich im Wagen hervorragend und konnte genau das machen, was ich mir vorgenommen hatte – mich von Training zu Training steigern, und gute Rundenzeiten fielen mir leicht.»

«Ich verstehe gewissen Entscheidungen nicht, auch wenn heute natürlich Pech im Spiel war. Aber die Bedingungen waren für alle die gleichen. Unsere Fehler kosten uns zu viel. Wir müssen uns das alles im Detail anschauen, aber grundsätzlich gilt – so geht das nicht, was wir machen, ist nicht gut genug. Wir haben ein Auto, das schnell genug ist, um Startreihe 3 zu erreichen, und nun stehen wir mit Startplatz 17 da.»



Gasly betont: «Es geht nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir alle müssen uns zusammenreissen, Fahrer und Team. Aber Dinge wie im Abschlusstraining sollten uns nicht passieren.»





Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,376 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,601

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,629

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,666

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,849

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,112

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,247

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,560

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,732

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,047

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,797

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,909

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,921

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,964

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,081

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,611

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,660

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,678

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,403

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,606