Mattia Binotto (Ferrari): «Ja, wir machen uns Sorgen» 29.05.2022 - 13:36 Von Adam Cooper

© Ferrari Carlos Sainz im Ferrari

Charles Leclerc schied in Spanien aus, wegen kaputter MGU-H (elektrischer Generator am Turbolader). In Monaco gingen bei den Motoren von Bottas und Schumacher Motorteile kaputt. Ferrari hat Probleme.