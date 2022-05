Sergio Pérez nach Monaco-Chaos: Tränen auf dem Podest

Der Rennklassiker von Monte Carlo endet mit einem Triumph des Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez, vor Carlos Sainz und Max Verstappen. Auf dem Podest konnte der Mexikaner seine Tränen nicht zurückhalten.

Was für ein verrückter Grand Prix von Monaco! Zuerst eine Verzögerung wegen Regens, dann eine Unterbrechung wegen des Unfalls von Mick Schumacher, dazwischen ein Riesenbock von Ferrari.

Die beiden Renner von Charles Leclerc und Carlos Sainz lagen locker vor den beiden Red Bull Racing-Autos von Sergio Pérez und Max Verstappen, aber dann war der Stopp von Ferrari nicht ideal getimt – Sainz verlor hinter einem Hinterbänkler zu viel Zeit, Leclerc erhielt verwirrende Anweisungen für den Stopp und musste sich hinter Sainz anstellen, verlor so entscheidende Sekunden.

Ergebnis: Die Reihenfolge wurde auf den Kopf gestellt, vor dem rollenden Re-Start hiess es auf einmal Pérez vor Sainz, Verstappen und Leclerc. Lokalheld Charles brüllte am Funk seinen Frust heraus.

Um 17.15 Uhr ging das Rennen nach dem Schumacher-Crash mit rollendem Start weiter, die Uhr tickte noch immer, längst war klar, dass die komplette Distanz von 78 Runden nicht gefahren werden kann.



Sergio Pérez behielt an der Spitze die Nerven und brachte mit all seiner Erfahrung und trotz abbauender Reifen seinen dritten GP-Sieg ins Trockene, vor Carlos Sainz als Zweiter (wie 2021) und Vorjahressieger Max Verstappen auf Rang 3. Favorit Charles Leclerc konnte erstmals in seiner Heimat ein Rennen zu Ende fahren, verpasste aber einen Podestplatz – eine bittere Pille für den Mann, der so überlegen auf Pole-Position gefahren war. Leclerc am Funk: «Mir fehlen die Worte. In einem WM-Kampf können wir uns so etwas nicht leisten.»



Sieger Sergio Pérez: «Für mich wird heute ein Traum wahr. Seit Jahren habe ich von einem Triumph in Monaco geträumt, neben dem Rennen in Mexiko-Stadt ist das jener Grand Prix-Sieg, den ich mir am meisten gewünscht hatte.»



«Wir haben uns mit dem Wechsel auf die mittelharten Reifen ein wenig selber das Leben schwer gemacht, aber zum Glück hat alles geklappt. Der Druck von Sainz war enorm, ich habe mich voll darauf konzentriert, die körnenden Reifen am Leben zu erhalten.»



«Ich habe jetzt einen Sieg mehr als Pedro Rodríguez. Heute bin ich in seinen Helmfarben gefahren, und ich bin sicher, er ist da oben sehr stolz auf mich.»



Pérez ist mit drei Siegen nun der erfolgreichste Formel-1-Mexikaner (Pedro Rodríguez hatte zwei Mal gewinnen können). Sergio hatte zuvor in Sakhir 2020 und in Baku 2021 gewonnen, es ist der 19. Podestplatz von «Checo», sein zweiter in Monaco nach Platz 3 im Jahre 2016. Für Red Bull Racing ist es der 80. Formel-1-Sieg.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3