Charles Leclerc (Ferrari): «Einfach zu viele Fehler»

Ferrari-Star Charles Leclerc musste sich im Heimrennen mit dem 4. Platz begnügen, nachdem er von der Pole gestartet war. Der Monegasse machte seinem Ärger darüber am Funk Luft, zeigte sich hinterher aber versöhnlich.

Eigentlich hatte Charles Leclerc die besten Voraussetzungen, um das Heimspiel in Monaco für sich zu entscheiden. Der Ferrari-Pilot hatte schon in den Trainings eine Bestzeit nach der anderen aufgestellt und auch im Qualifying triumphiert. Doch im Rennen, das wegen des Regens mit grosser Verspätung gestartet wurde, verpatzte sein Team die Strategie und der 24-Jährige aus Monte Carlo fiel auf den vierten Platz zurück und schimpfte wie ein Rohrspatz.

Doch alle Wut half nichts, er musste sich mit dem vierten Platz hinter Sieger Sergio Pérez, Carlos Sainz und Max Verstappen begnügen. Nach der Zieldurchfahrt gestand er: «Ich habe keine Erklärung dafür, wie das passieren konnte, wir müssen das analysieren und wir werden sicherlich darüber reden. Es tut auf jeden Fall weh.»

Dass ihn sein Team im Stich gelassen habe, wollte er aber nicht behaupten. Leclerc dazu: « Das ist nicht der richtige Ausdruck, denn Fehler können passieren. Aber insgesamt waren es heute einfach zu viele Fehler, erst mit der Reifenwahl und dann beim Stopp, als ich gleichzeitig mit Carlos an die Box gerufen wurde. Und das ist natürlich ärgerlich, weil es ein sehr wichtiges Rennen für mich ist. In diesen Bedingungen verlässt du dich natürlich darauf, was das Team sehen kann, denn du hast nicht alle Informationen darüber, was die anderen machen.»

«Wir können uns das nicht leisten, es ist hart, denn schon in den letzten Jahren wurde ich hier enttäuscht, ich habe mich also daran gewöhnt. Aber wir können natürlich nicht solche Fehler machen, wenn wir so stark sind. Wir müssen unsere Chancen nutzen. Aber ich liebe mein Team und ich bin mir sicher, dass wir stärker zurückschlagen werden. Derzeit schmerzt es aber sehr», ergänzte der WM-Zweite.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0

Stand Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3