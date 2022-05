Glock-Kritik an Ferrari: Ruhe bei Strategie fehlte

Ferrari hat den Sieg beim Monaco-GP am Kommandostand verzockt. Sky-Experte Timo Glock kritisiert die mangelnde Gelassenheit in den entscheidenden Situationen.

Als Charles Leclerc merkte, dass Ferrari sein Rennen weggeschmissen hatte, schimpfte er am Funk wie ein Rohrspatz. Der 24-Jährige weiß, wie wichtig jeder Punkt im Titelkampf ist, und in Monaco hat er einige liegengelassen.

Er wurde nur Vierter, anstatt das Rennen zu gewinnen, weil Ferrari bei der Strategie in der Hektik des chaotischen Monaco-Rennens Fehler machte.

«Die Ruhe, die bei der Strategie von Red Bull da war, hat bei Ferrari gefehlt. Das hat ihnen den Sieg gekostet», sagte Sky Experte Timo Glock: «Man hat gehört, wie viel Panik am Radio vorhanden war. Man hat am Ende die falsche Entscheidung getroffen und damit wurde der Fluch von Leclerc in Monaco hochgehalten.»

Glock weiß, wie weh der vierte Platz tut. «Er hatte keine Fehler über das Wochenende gemacht und eine Wahnsinnsrunde am Samstag gezeigt. Nun kann er nicht einmal auf dem Podest stehen.»

Leclerc vermied es allerdings, sein Team an den Pranger zu stellen. Kritik ja, aber im Stich gelassen fühle er sich nicht, betonte Leclerc. «Er hat selbst genug Mist gebaut, daher sollte er kleinlaut sein. Das kann passieren. Man gewinnt zusammen und verliert zusammen. Das Team hat bisher weniger falsch gemacht, als er es getan hat. Daher geht man so miteinander um», sagte Sky-Experte Ralf Schumacher.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3