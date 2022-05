Ricciardo vor McLaren-Aus? Gerüchte immer lauter

Daniel Ricciardos schwarze Serie geht weiter und die Gerüchte, dass er bei McLaren vor dem Aus stehen könnte, werden immer lauter. Im Moment hat er gegen seinen Teamkollegen keine Chance.

Daniel Ricciardo lässt sich die Laune noch nicht vermiesen. Nach einem erneut enttäuschenden Wochenende in Monaco mit einem 13. Platz will der McLaren-Pilot ein paar Tage durchatmen, den Kopf freibekommen.

«Wir waren an diesem Wochenende einfach nicht schnell genug. Es gibt nicht viel mehr zu sagen. Es ist Racing, es ist, was es ist. Ich habe in dem Auto weiterhin keine Pace, und daran muss ich arbeiten», sagte Ricciardo, der sich davon aber nicht zu sehr herunterziehen lassen will.

Dabei prasselt im Moment eine Menge auf ihn ein. Vor Monaco wurde er von McLaren-Boss Zak Brown öffentlich angezählt.

«Mit Ausnahme von Monza (Sieg 2021, Anm. d. Red.) und ein paar anderen Rennen, hat er seine und unsere Erwartungen nicht erfüllt», sagte Brown bei Sky Sports. «Wir würden Daniel natürlich lieber näher an Lando sehen, um einen guten internen Zweikampf zu haben. Aber Daniel fühlt sich im Auto immer noch nicht wohl», sagte er.

Der verbale Kuschelkurs innerhalb des Teams ist inzwischen ebenso vorbei wie eine Schon- oder Eingewöhnungszeit. Ricciardo feierte 2021 den umjubelten Sieg für McLaren in Monza, der Rest war zu wenig für einen Mann mit seinen Ambitionen. Gegen Norris unterlag er nach Punkten 115:160, außerdem fuhr der Brite zwar keinen Sieg, dafür aber insgesamt vier Podiumsplätze ein.

Die sportliche Seuche geht in dieser Saison weiter. 11:48 steht es zwischen Ricciardo und Norris in Punkten, 1:6 im Qualifying und 2:5 in den Rennen. In sieben Rennen fuhr er sechs Mal nicht in die Punkte. Nur im Gehaltsvergleich hat der Australier noch die Nase vorne: Ricciardo soll 15 Millionen Dollar verdienen, Norris fünf. Ein Ungleichgewicht und für Ricciardo ein Rucksack, solange er nicht liefert.

«Bei McLaren gibt es ... Gerüchte. Die Gerüchte und auch die Aussagen im Team werden immer lauter. Er ist einfach zu weit weg von seinem Teamkollegen», sagte Sky-Experte Ralf Schumacher nach Ricciardos Crash im Training in Monaco.

«Ich bin gespannt, wie die Zukunft für ihn aussieht. Es wird ziemlich schwierig für ihn. Wenn ein solcher Unfall passiert, wird ihn das mental beeinflussen», sagte er. «Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, sehe ich ihn nächstes Jahr nicht bei McLaren. Es passiert jetzt viel. Spätestens im August oder September wird es richtig losgehen.»

Ersatz wird bereits gehandelt. Mega-Talent Oscar Piastri steht zwar bei Alpine unter Vertrag, könnte aber ausgeliehen werden. Mit den IndyCar-Piloten Pato O’Ward und Colton Herta arbeitet McLaren zusammen. Und Pierre Gasly könnte angesichts beschränkter Aufstiegsmöglichkeiten bei AlphaTauri auch schnell eine Option werden.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3