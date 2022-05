Alonso bremst Hamilton: «Nicht mein Problem»

Wie frustrierend ein Monaco-GP sein kann, bekam Lewis Hamilton am Sonntag zu spüren. Er hing fast die ganze Zeit hinter Fernando Alonso fest.

Lewis Hamilton versuchte alles, doch Monaco ist eben Monaco: Der siebenmalige Weltmeister kam an Fernando Alonso nicht vorbei. Von der 21. Runde an lag er hinter dem Spanier, doch das Überholen ist im Fürstentum traditionell praktisch unmöglich.

So blieb Hamilton am Ende nur der achte Platz. «Es war schon irgendwie frustrierend, aber es ist, wie es ist. Ich bin halt hinter ihm rumgefahren. Ich konnte am Ende nur vor mich hinfahren, aber nicht überholen», sagte Hamilton.

Auf die Frage, ob ihm der frustrierende Saisonstart zu schaffen mache, antwortete Hamilton: «Was nützt es mir, wenn ich mich davon auffressen lasse? Es ist, wie es ist, und ich kann nicht viel dagegen tun. Also werde ich es beim nächsten Rennen wieder versuchen.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff geht davon aus, dass Hamilton deutlich weiter vorne gelandet wäre. «Seine Pace war so gut, dass er mit George [Russell] und Lando [Norris] hätte kämpfen können. Man hat aber halt wieder gesehen: Die Position auf der Strecke ist alles in Monaco.»

Und was sagt Alonso, dass Hamilton frustriert war, hinter ihm festzuhängen? «Nicht mein Problem», meinte er. Es sei «sehr einfach», sogar «extrem einfach» gewesen, Hamilton auf Distanz zu halten. «So ist das eben in Monaco. Und ich liebe es, Leute hinter mir zu halten.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3