Wolff zum Monaco-GP: «Eher wie ein NFL-Spiel»

Der Traditions-GP in Monaco steht auf der Kippe. Mercedes-Teamchef Toto Wolff stellt nach dem Chaos-Rennen am Sonntag klar, dass sich etwas ändern müsse.

Wie geht es mit dem Monaco-GP weiter? Wird der Vertrag verlängert? Oder fliegt das Rennen tatsächlich aus dem Kalender?

Ganz abgesehen von den Vertragsverhandlungen und Zugeständnissen, die die Organisatoren teilweise wieder abgeben sollen, muss sich auch so etwas ändern – findet zum Beispiel Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

«Das Rennen bot das übliche Monaco-Chaos und war wieder einmal ein Indiz dafür, dass wir uns die Streckenführung ansehen müssen, damit einige Piloten nicht fünf Sekunden langsamer fahren können und damit dennoch eine Prozession anführen», sagte Wolff und spielte damit auf Fernando Alonso an.

Monaco sei ein fantastischer Austragungsort und ein fantastisches Spektakel - «aber es wäre toll, wenn das Racing auch auf dem gleichen Niveau wäre. Wenn man die Länge des Rennens samt der Verzögerungen und Unterbrechungen betrachtet, fühlte es sich eher wie ein NFL-Spiel als ein Grand Prix an», so der Österreicher.

Er sei sich aber nicht sicher, ob man viel mehr hätte tun können, räumte er ein. «Man muss der Rennleitung zugutehalten, dass sie eine schwierige Situation gemeistert hat: Zu Beginn regnete es in Strömen, dann gab es ein Problem mit der Verbindung für die Fernsehübertragung, so dass wir nicht starten konnten.»

Aus sportlicher Sicht war das Rennen «eine weitere Erinnerung daran, dass die Streckenposition hier alles ist - und dass wir das dritte Team auf der Strecke sind. Wir haben an diesem Wochenende einige wichtige Lektionen über das Auto gelernt, und diese Erkenntnisse werden die Grundlage dafür bilden, um unsere Performance so zu steigern, dass wir wieder an der Spitze des Feldes mitkämpfen können».

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3