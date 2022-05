Danner zu Schumacher: So kann es nicht weitergehen

Mick Schumacher hat beim Monaco-GP erneut seinen Haas zerlegt. Der Druck wächst. Ex-F1-Pilot Christian Danner rät dem 23-Jährigen, entspannter zu werden.

Mick Schumacher muss sich nach seinem erneuten Crash in der Formel 1 mal wieder Kritik gefallen lassen. Der 23-Jährige hatte seinen Haas beim Monaco-GP in zwei Teile zerlegt. Nach dem heftigen Crash in Saudi-Arabien war es der zweite große Unfall von Schumacher in diesem Jahr. Teamchef Günther Steiner ist «not amused».

«Das war ein richtig brutaler Unfall. Das war eine der schnellsten Stellen, die es da gibt. Das Auto bricht in zwei Teile. Da kann man sich vorstellen, was da für Kräfte auftreten. Er musste aufgrund der hohen Fliehkräfte auch ins Medical Center. Wir sind natürlich froh, dass ihm nichts passiert ist», sagte Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner bei Sport1.

Danner stellte klar, dass Schumacher irgendwas überdenken müsse. «Der Speed ist inzwischen ganz gut, er kommt schon mit, aber mit den Unfällen kann es so nicht weitergehen. Das sind Millionenschäden, die da entstehen. Gerade so ein Team kann das Geld vernünftiger ausgeben», sagte Danner.

Eine mögliche Überforderung Schumachers wies Danner aber zurück: «Nein. Er versucht, aus dem was da ist, mehr rauszukriegen als möglich. Das führt dann oft zu einem Unfall oder Unsicherheiten. Da muss er etwas entspannter werden», sagte er.

Auch wenn das bedeuten würde, dass Schumacher erst einmal nicht schneller ist als Teamkollege Kevin Magnussen. «Dann ist er halt ein bisschen langsamer als der Magnussen. Solange er am Ende des Jahres dran ist, ist ja auch alles okay.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash



Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3