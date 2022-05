Philipp Brändle: «Hamilton ist nicht wie Schumacher»

Sechs Jahre lang arbeitete Philipp Brändle im Aerodynamik-Team von Mercedes an den Autos von Lewis Hamilton. Der Vorarlberger GP-Experte von ServusTV spricht über die schwierige Saison des Engländers.

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ging der langjährige Mercedes-Ingenieur Philipp Brändle auf die Vorkommnisse beim Monaco-GP und die Situation des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton ein.

Dem Vorarlberger fiel auf: «Es kam für mich überraschend, dass Sergio Perez an diesem Wochenende Max Verstappen dermassen im Griff gehabt hat. Max hatte 2021 gewonnen, natürlich kann er sehr präzise fahren. Aber scheinbar lag der Wagen für seinen Geschmack nicht optimal.»

Zum Protest von Ferrari gegen Red Bull Racing wegen angeblichen Überfahrens der Linie am Boxenausgang sagt Brändle: «Wenn man ein Vorderrad auf die Linie setzt, dann wird das nicht als überfahren gewertet. Es ist wie im Fussball, erst wenn man ganz drüber ist, gilt es als drüber.»

Zu Lewis Hamiltons Situation bei Mercedes meint Philipp Brändle: «Lewis braucht Vertrauen ins Auto, das ist für ihn ganz wichtig. Er ist nicht wie Schumacher und hat nicht den technischen Background. Er kann aber das Auto ganz besonders gut spüren. Und ich erinnere daran: Hamilton hatte im vergangenen Jahr mal 32 Punkte Rückstand auf den WM-Leader, und doch hat er sich wieder an die Spitze zurückgekämpft.»



Zum Ferrari-Fiasko mit der verpatzten Boxenstopp-Strategie stellt Brändle fest: «Es ist einfach Käse, wenn du hinter dem Teamkollegen fahren musst und dann beim Reifenwechsel auch noch warten musst. Er hätte von vorne herein vorne sein sollen, als Mann von der Pole-Position. Wenn er gewonnen hätte, wäre heute alles gut, aber so ist nun Feuer am Dach.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3