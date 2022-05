Sebastian Vettel (Aston Martin): «Völlig falsch»

Vom monegassischen TV-Regisseur weitgehend ignoriert, fuhr Sebastian Vettel in Monaco für Aston Martin einen Punkt ein. Nach dem GP-Klassiker schimpfte der vierfache Formel-1-Weltmeister.

Sebastian Vettel hat bei tückischen Pistenverhältnissen in Monaco für Aston Martin einen WM-Punkt ins Trockene gebracht. Leider hat der TV-Regisseur in Monte Carlo verschlafen, wie der vierfache Formel-1-Weltmeister in der Anfangsphase des Rennens an Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou vorbei ging (Rascasse), an Daniel Ricciardo (in der Mirabeau) und an Pierre Gasly (Schwimmbad).

Der 53-fache GP-Sieger war danach mit seiner Leistung zufrieden («mehr hätte ich an diesem Tag nicht machen können»), dafür ärgert sich der Heppenheimer über einen anderen Aspekt seiner Arbeit – über die Regenreifen von Pirelli.

Vettel sagt: «Der Regenreifen ist völlig falsch für diese Strecke, aber auch zu hart für Strecken wie Imola. Es ist einfach ein schlechter Reifen, nutzlos sogar. Er sieht zwar hübsch aus, aber sobald es geht, wechselst du auf die Intermediate-Walzen, weil das eine weichere Gummimischung ist und damit ein besserer Reifen. Der Regenreifen passt hier einfach nicht.»

Vettel war zwar als Neunter ins Rennen gegangen, doch durch einen frühen Stopp fiel er auf Rang 16 zurück und hing dann eine Weile hinter dem chinesischen Alfa-Fahrer Zhou fest. Sebastian verteidigt die Vorgehensweise seiner Rennstrategen: «Wir mussten es versuchen, auch wenn es im rückblickend vielleicht besser gewesen wäre, länger auf den Regenreifen zu bleiben, um dann direkt auf Slicks zu wechseln.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3