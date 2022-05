Christian Horner (Red Bull Racing): So lobt er Pérez

Red Bull Racing hat dank Sergio Pérez in Monaco den 80. Formel-1-Sieg erobert und liegt nur noch einen Triumph hinter dem legendären Lotus-Rennstall. Es gibt viel Lob von RBR-Teamchef Christian Horner.

Red Bull Racing hat in Monaco den fünften Saisonsieg im siebten Rennen eingefahren und die eigene Formel-1-Siegbilanz auf 80 Volltreffer erhöht. Damit liegt der Rennstall aus Milton Keynes nur noch einen Erfolg hinter dem legendären Lotus-Rennstall von Colin Chapman.

Dank einer klugen Strategie und aufgrund von Ferrari-Fehlern hat RBR aus den Starträngen 3 (Sergio Pérez) und 4 (Max Verstappen) einen Triumph des Mexikaners gemacht und einen dritten Platz des niederländischen Weltmeisters, der auf diese Weise von Vorsprung auf WM-Widersacher Charles Leclerc ausbauen konnte.

Christian Horner nach dem turbulenten Rennen: «Wir wollen ein Rennstall sein, der angreift, und wir sind stolz darauf, unsere Hausaufgeben jeweils gründlich zu machen – sei dies in Sachen Strategie oder Reifenwechsel. Heute war ein Tag, an welchem du blitzschnell auf die wechselnden Bedingungen reagieren musstest, und das haben wir getan. Unsere Leute am Kommandostand sind richtig vorgegangen, und die Fahrer haben das auf der Bahn perfekt umgesetzt.»

Red Bull Racing kommt damit inzwischen auf sechs Siege im Fürstentum: 2010 mit Mark Webber, 2011 mit Sebastian Vettel, 2012 erneut mit Webber, 2018 mit Daniel Ricciardo, 2021 mit Max Verstappen und nun 2022 mit Sergio Pérez.

Horner weiter: «Der entscheidende Moment bestand darin, den perfekten Zeitpunkt zu finden, um von Regenreifen auf Intermediates zu wechseln und dann auf Slicks. Das Wetter in Monaco kann tückisch sein. Klar war auch uns bewusst, dass es regnen würde, aber ganz ehrlich – mit so viel Regen hätten wir nicht gerechnet.»

«Ich glaube nicht, dass wir das Timing für die Wechsel von Regenreifen auf Intermediates auf Slicks besser hätten hinkriegen können. Pérez hat dann seinen Teil geleistet mit einer unglaublich schnellen Runde zur Box, und auch seine erste Runde mit frischen Walzen war verblüffend. Ohne diesen Speed hätten wir in diesem Rennen die Führung nicht übernehmen können.»

«Gewiss, wir haben auch von den Fehlern der Konkurrenz profitiert. Aber die Verhältnisse waren für alle Teilnehmer die gleichen, und du musst Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich bieten.»

Wurde bei RBR darüber diskutiert, von Regenreifen direkt auf Slicks zu wechseln? Horner: «Ja, aber vor ein paar Jahren haben wir das mit Daniel Ricciardo gegen Lewis Hamilton auch versucht, und es ist uns auf den Kopf gefallen. Wir fanden, es sei sicherer, den Weg über Intermediates zu gehen. Aber nochmals: Ohne die gigantische erste Runde von Checo hätten wir diesen Sieg wohl nicht eingefahren.»



Der Mexikaner fährt 2022 in beneidenswerter Form, und die Wertschätzung ist da: Er hat bis Ende 2024 bei Red Bull Racing unterschrieben.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3