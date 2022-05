Hans-Joachim Stuck: «Leclerc kann einem leid tun»

Hans-Joachim Stuck 1977 in Monaco, mit seinem Brabham-Alfa Romeo

Der 74-fache GP-Sieger Hans-Joachim Stuck (71) weiss genau, wie sich der Leitschienenkanal von Monte Carlo anfühlt, im Fürstentum wurde er 1976 Vierter. Er blickt auf den turbulenten Monaco-GP zurück.

Als Hans-Joachim Stuck in Monaco Formel 1 fuhr, hatten die GP-Renner ganz andere Proportionen – verhältnismässig kleine Vorderräder, richtig fette Hinterreifen, gemessen an heute sehr simple Aerodynamik. Damals wie für heute gilt jedoch: Höchste Präzision ist gefragt, der kleinste Fehler führ zum Unfall, so wie bei Mick Schumacher beim Grossen Preis von Monaco.

In der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sagt der frühere Sportwagen-Weltmeister und Le Mans-Sieger Stuck zum Crash des jungen Schumacher: «Man hat gesehen – die Strecke ist gut abgesichert, mit diesen TecPro-Barrieren. Zu meiner Zeit hat das anders ausgesehen. Die Bilder von Schumachers Unfall waren überaus spektakulär, aber beim Einschlag wird Energie abgebaut, und das ist das Ziel. Dennoch, ich gebe zu: Ich war erleichtert zu sehen, dass sich Mick bewegt hat.»

Zum Sieg von Sergio Pérez sagt der 71-jährige Deutsche: «Es hat mich für Sergio gefreut, weil er das perfekt gemacht hat. Wenn die Strecken schnell sind, ist Max der beste Fahrer. Wenn die Strecken langsamer sind, dann können andere auch mithalten.»

Zum Protest von Ferrari gegen Red Bull Racing nach dem WM-Lauf meint Stuck: «Max war beim Zurückfahren auf die Strecke auf der Linie, daber nicht darüber hinaus. Es gibt zudem seit vier Jahren ein System, bei dem unter dem Auto ein Sensor auswertet, wo genau sind das Auto befindet. Das wurde damals entwickelt, um die Kommissare zu entlasten.»

Nach der bitteren Niederlage von Ferrari-Star Charles Leclerc fährt Stuck fort: «Es ist sehr schade, wenn du durch solch einen taktischen Fehler des Teams das Rennen verlierst. Besonders beim Heimrennen. Charles kann einem wirklich leidtun.»



Natürlich erzeugt die Ferrari-Schlappe in Italien einen Riesenwirbel, und Stuck weiss: «Italien ist in Sachen Motorsport besonders emotional, das habe ich auch mitbekommen, als ich damals bei Brabham einen Alfa-Motor gefahren bin.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3