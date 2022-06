Pierre Gasly über Schumacher-Crash: «Beängstigend» 01.06.2022 - 10:00 Von Mathias Brunner

© LAT Der Wagen von Mick Schumacher wurde zerrissen

Beim Unfall von Mick Schumacher in Monte Carlo wurde sein Haas-Rennwagen in zwei Teile gerissen, Hinterachse samt Getriebe wurden abgetrennt. Was Fernando Alonso und Pierre Gasly darüber denken.