Max Verstappen: «Das ist schon etwas verrückt»

Fernando Alonso hat seinen Plan noch nicht aufgegeben, neben dem Monaco-GP und den 24 Stunden von Le Mans auch das Indy 500 zu gewinnen. Was Max Verstappen zur «Triple Crown» sagt.

Nur ein Fahrer hat die «Triple Crown» des Autosports gewonnen, Graham Hill. Der Engländer holte in Monaco fünf Siege – 1963, 1964, 1965, 1968 und 1969. 1966 triumphierte der Engländer beim Indy 500, 1972 zusammen mit Henri Pescarolo in Le Mans, für Matra.

Fernando Alonso hat sich nach seinen Erfolgen in Monaco (2006 und 2007) den Traum erfüllt, in Le Mans zu siegen (2018 und 2019), sein erster Einsatz in Indy 2017 war der Beste – leider schied der Spanier kurz vor Schluss aus.

Kann sich eigentlich Formel-1-Champion Max Verstappen vorstellen, Jagd auf die Triple Crown zu machen? Der Niederländer nach dem Monaco-GP: «Daran habe ich null Interesse, weil ich mich nicht in der IndyCar-Serie sehe. Ich weiss zu schätzen, was diese Piloten leisten, aber das ist schon etwas verrückt. Ich will nicht mein Leben oder meine Beine riskieren. Das ist es mir nicht wert.»

«Langstreckenrennen interessieren mich aber, und ich kann mir gut vorstellen, einige zu fahren, auch Le Mans. Aber einen Wunsch nach der Triple Crown spüre ich nicht.»



Wenn wir schon beim Thema sind: Wie sieht es mit anderen Kombinationen aus? Wir klammern die Erfolge von Graham Hill nun aus, sind aber offen für Ergänzungen, falls uns einer durch die Lappen gegangen sein sollte.



Siege in Le Mans und in Monaco

Maurice Trintignant (Le Mans 1954, Monaco 1955 und 1958)

Bruce McLaren (Monaco 1962, Le Mans 1966)

Jochen Rindt (Le Mans 1965 und Monaco 1970)

Fernando Alonso (Monaco 2006 und 2007, Le Mans 2018 und 2019)



Siege in Le Mans und in Indy

A.J. Foyt (Indy 1961, 1964, 1967 und 1977, Le Mans 1967)



Siege beim Monaco-GP und in Indy

Juan Pablo Montoya (Monaco 2003, Indy 2000 und 2015)



Sieger in der Formel 1 und in Indy

Juan Pablo Montoya

Jacques Villeneuve

Emerson Fittipaldi

Mario Andretti

Jim Clark



Sieger in der F1 und in Le Mans (Monaco-GP-Sieger, s. oben)

Fernando Alonso

Michele Alboreto

Johnny Herbert

Jochen Mass

Jacky Ickx

Didier Pironi

Pedro Rodríguez

Dan Gurney

Ludovico Scarfiotti

Lorenzo Bandini

Phil Hill

Mike Hawthorn

Froilán González