Jenson Button baff wegen McLaren-Kritik an Ricciardo

Formel-1-Weltmeister Jenson Button ist acht Jahre lang für den Traditionsrennstall McLaren gefahren. Der Engländer reagiert auf die Kritik von McLaren-CEO Zak Brown an GP-Star Daniel Ricciardo.

Niemand braucht dem achtfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo zu erklären, dass seine Leistungen 2022 mangelhaft sind. Es ist offensichtlich, dass der erfahrene Australier in den meisten Trainings und Rennen gegen den jungen Lando Norris alt aussieht, auch zuletzt in Monaco.

Dennoch kam es etwas überraschend, wie McLaren-CEO Zak Brown über Ricciardo in aller Öffentlichkeit gesagt hat: «Er bleibt hinter unseren Erwartungen zurück.» Solch inhaltlich korrekte, aber recht unverblümte Kritik ist in der Formel 1 selten.

Ricciardo, der in der laufenden WM gegen Norris mit 11:48 zurückliegt (der Engländer ist Siebter, Ricciardo Elfter), sagte dazu in Monaco: «Das ist ja nicht verkehrt, sondern vielmehr ziemlich wahr. Ich nehme das nicht persönlich. Meine Haut ist gebräunt, wunderschön und auch sehr dick. Und es gibt niemanden, der mich strenger beurteilt als ich mich selber. Ich will ja auch nicht um zehnte oder zwölfte Plätze kämpfen, aber manchmal ist es schwierig, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Aber wir arbeiten hart daran, das zu ändern. Das Team will es, ich will es auch, und wir kämpfen uns durch diese Leistungskrise.»

Jenson Button ist verblüfft über die Äusserungen von Zak Brown. Der 15-fache GP-Sieger ist von 2010 bis 2017 für McLaren gefahren und meint: «Zak ist sein eigener Herr und Meister, und niemand kann verändern, was er denkt oder sagt, aber ganz ehrlich – ich war schon überrascht.»



Der heutige GP-Experte der englischen Sky weiter: «Teams sollten sich gerade in schwierigen Zeiten schützen vor die Fahrer stellen. Die Formel 1 ist vor allem Kopfsache. Niemand zweifelt am überragenden Talent dieser Fahrer, aber manchmal ist der Wurm drin, und das liegt daran, dass die Piloten keinen freien Kopf haben. »



«Gewiss erfüllt Ricciardo die Erwartungen nicht. Aber wenn sich ein leitender Angestellter so über einen äussert, dann tut das mit Sicherheit weh. Ich hoffe, sie haben sich inzwischen unterhalten und schaffen es gemeinsam, dass Daniel wieder Leistungen zeigen kann, wie wir sie von ihm gewohnt sind.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3