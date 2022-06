Carlos Sainz (Ferrari): «Ich will endlich Klarheit»

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ist der Überzeugung: In der Formel 1 wird nicht mit gleichen Ellen gemessen. «Ich bekomme eine Strafe und andere Fälle werden nicht mal untersucht, geschweige denn geahndet.»

Ferrari kann es nicht schönreden: Die Italiener haben die gute Ausgangslage in Monaco (erste Startreihe mit Charles Leclerc und Carlos Sainz) verspielt. Wegen einer schlechten Rennstrategie wurde der Spanier Sainz am Ende hinter Sergio Pérez Zweiter, und Charles Leclerc belegte hinter Max Verstappen den vierten Platz.

Nach seinem zehnten Podestplatz in der Formel 1 sagt der 27-jährige Madrilene Sainz: «Das war ein verrücktes Rennen, aber ich hätte nicht mehr herausholen können. Ich wusste, dass ein Wechsel von Regen- direkt auf profillose Slick-Reifen der richtige Weg ist. Ich bin nicht der Ansicht, dass unser Stopp schlecht angesetzt war, aber nach dem Wechsel bin ich zwölf Kurven lang einem Hinterbänkler hergefahren, das hat mich heute den Sieg gekostet!»

Der Hinterbänkler war Williams-Fahrer Nicholas Latifi, dem ständig blaue Flaggen unter die Nase gehalten wurden (das Signal für Überholen lassen), und die Art und Weise, wie Sainz eingebremst wurde, bringt den Ferrari-Fahrer auf die Palme.

Sainz vertieft: «Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich an diesem Wochenende in Monaco behindert wurde. Was ich nicht verstehe: Wieso Ferrari im Training 25.000 Euro Strafe für eine Aktion bekommt, die ich verursacht habe. Ich habe die Schuld auf mich genommen und mich bei Lance Stroll dafür entschuldigt, aber ich verstehe einfach nicht, wieso andere Fälle nicht einmal untersucht, geschweige denn geahndet werden.»

«Fakt ist: Aufgehalten zu werden, das hat mich in Monte Carlo den Sieg gekostet, und obschon ich dermassen blockiert wurde, hat sich das die Rennleitung noch nicht mal angeschaut. Wir brauchen diesbezüglich einfach mehr Klarheit und gleichmässige Entscheidungen, mehr fordern wir gar nicht.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3