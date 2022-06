Alex Albon: Kein Verständnis für Kritik von Leclerc

Die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc regten sich in Monaco auf über das Williams-Duo Nicholas Latifi und Alex Albon. Der Thai-Brite Albon sagt, wieso er gegen Leclerc die Ellenbogen ausfuhr.

Dicke Luft bei Ferrari nach dem Grossen Preis von Monaco. Die Strategen des italienischen Rennstalls gingen im GP-Klassiker eher ungeschickt vor, Ergebnis – statt der Führung mit Charles Leclerc vor Carlos Sainz sprangen am Ende die Ränge 2 (Sainz, hinter Sergio Pérez) und 4 (Leclerc, hinter Max Verstappen) heraus. Danach gab es viel Unmut, nicht nur wegen des falschen Vorgehens, sondern auch deswegen, weil sich die Ferrari-Fahrer Leclerc und Sainz von den Williams-Piloten Alex Albon und Nicholas Latifi aufgehalten fühlten.

Der in London geborene Doppelbürger Albon (Thailand und Grossbritannien) hatte eben auf Slick-Reifen gewechselt, Leclerc war auf Intermediates unterwegs. Auf dem Weg hoch zum Casino traf Albon keine Anstalten, dem Ferrari-Piloten Platz zu machen. Worauf Charles am Funk zeterte: «Komm schon! Was zum Geier!»

Als kurz darauf Albon sich in der Sainte Devote verbremste und geradeaus rutschte, konnte Leclerc vorbeischlüpfen, also hatte der Monegasse ungefähr eine Runde lang hinter dem Williams verbracht. Leclerc ist überzeugt: Das hat dazu beigetragen, dass er hinter Verstappen zurückfiel.

Red Bull-Fahrer Alex Albon ist sich keiner Schuld bewusst. «Ich fand, ich bin auf Slicks flott genug unterwegs, um ihn nicht passieren lassen zu müssen. Ich hätte drei Kurven gebraucht, um die passende Stelle zu finden, und danach wäre ich schnell genug gewesen, um ihn wieder zu attackieren, also wieso sollte ich ihn vorbeilassen? Es war eine seltsame Situation, da wir beide auf unterschiedlichen Reifen unterwegs waren.»



Albon machte sich beim Verbremser in der Sainte Devote die Reifen kaputt, danach hatte er einen Platten und fiel weit zurück. Nach dem Unfall von Mick Schumacher konnte sich Albon entrunden, aber nicht den Anschluss an seine Gegner finden, am Ende gab er wegen Problemen mit dem Handling auf.



«Wenn wir alleine fahren konnten, war unser Tempo anständig. Aber dann ging an der Vorderachse etwas schief, der Wagen begann mehr und mehr zu hoppeln, also brachte ich ihn an die Box. Es wäre nicht einfach gewesen, Punkt zu holen, aber generell war es ein ermutigendes Wochenende. Ich wollte im Rennen geduldig sein und fühlte mich gut im Wagen. Wir sind mit leeren Händen abgereist, aber wir haben mit dem Fahrzeug einen Schritt nach vorne gemacht.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3