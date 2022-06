Lewis Hamilton: Sein grosser Frust im Monaco-GP

Andrew Shovlin, leitender Ingenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, blickt auf den Grossen Preis von Monaco zurück. Er sagt, wieso das Rennen für Lewis Hamilton enttäuschend verlief.

Mercedes hat nicht das schnellste Auto in der Formel 1, aber das standfesteste: George Russell hat in Monaco die siebte Top-Fünf-Platzierung in Folge herausgefahren, Lewis Hamilton hat zum sechsten Mal in sieben WM-Läufen gepunktet. Allerdings wäre für den siebenfachen Formel-1-Champion Hamilton in diesem Rennen mehr drin gewesen, wie Andrew Shovlin in seiner Nachbetrachtung des Grand Prix sagt.

Der leitende Ingenieur des GP-Rennstalls von Mercedes erklärt: «Lewis war nach dem Rennen frustriert, und das liegt vorrangig am Verkehr. Fast den ganzen Grand Prix über steckte er hinter einem Gegner fest, mal war es Ocon, mal war es Alonso. Es gab nur wenig Runden, in welchen er beweisen konnte, welchen Speed er wirklich fahren konnte.»

«Das Tempo von Ferrari und Red Bull Racing können wir noch nicht mitgehen, aber bei freier Fahrt hätte er mit George und Lando Norris kämpfen können.»

Hamilton kollidierte im Laufe des GP-Klassikers gleich zwei Mal leicht mit der Alpine von Esteban Ocon, dabei wurde der Frontflügel am Silberpfeil beschädigt. Shovlin sagt: «Das hatte keine gravierenden Folgen. Gemäss unserer Daten kostete das ungefähr zwei Zehntelsekunden pro Runde.»

«Als das Rennen dann wegen des Unfalls von Schumacher unterbrochen werden musste, erhielten wir die Gelegenheit, den Flügel zu wechseln – Reparaturen von Unfallschäden sind bei einer solchen Gelegenheit erlaubt. Zum Glück war das die einzige Beschädigung an unseren Wagen am ganzen Wochenende. Das spricht für den tollen Job, den George und Lewis gemacht haben.»

Viele Fans haben sich gefragt: Wieso hat Lewis Hamilton im Rennen den Helm gewechselt? Shovlin sagt: «Als der Grand Prix begann, war das Licht schlecht und die Bahn nass. Da nimmt man als Fahrer ein klares Helmvisier, den dies gibt dir in der Gischt der Gegner die beste Sicht. Dann aber wurde es trocken, und die Sonne blinzelte zwischen den Wolken durch, also wollte Lewis gerne ein getöntes Visier haben, weil das mehr Kontrast bietet und die Augen schützt. Es war einfacher, den Helm zu wechseln als das Visier, also hat er während der Unterbrechung den Helm ausgetauscht.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3