Fernando Alonso: Hand verletzt, keine Operation

Fernando Alonso rutschte im Abschlusstrainings zum Australien-GP von der Bahn, wegen eines Hydraulikdefekts an seiner Alpine. Nun gibt der zweifache Weltmeister zu: Seither fährt er mit verletzter Hand.

Im Qualifying zum Grossen Preis von Australien in Melbourne machte die Hydraulik am Alpine-Rennwagen von Fernando Alonso schlapp. Die Folge – der 32-fache GP-Sieger rutschte von der Strecke und prallte in die Pistenbegrenzung. Bis zuletzt versuchte der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006, die Kontrolle über seinen Wagen zurück zu bekommen. Das war ein Fehler. Denn jetzt gibt der Spanier zu: Seit dem Zwischenfall im Albert-Park fährt er mit einer verletzten Hand – wegen des Rückschlags im Lenkrad beim Aufprall.

Mit Schmerzen fuhr der Asturier in Imola (Ausfall), in Miami (Elfter), in Barcelona (Neunter) und in Monte Carlo (Siebter). In Monte Carlo hat der Le Mans-Sieger und Sportwagen-Weltmeister zugegeben: «Knochen, Sehnen, Bänder, alles ist im Eimer. Aber eine Operation würde nichts bringen, die Ärzte sagen, das muss von selber heilen. Ich bräuchte dazu zwei oder drei Monate Ruhe, und das habe ich nicht, weil wir alle zwei Wochen Rennen fahren. Also versuche ich, mich zwischen den Grands Prix zuhause zu erholen.»

Besonders ein Racer durch und durch wie Alonso würde niemals freiwillig seinen Platz räumen. «Wir brauchen im Mittelfeld jeden Punkt.»

Alonso will dazu beitragen, dass Alpine auf Rang 5 vorrückt, die Franzosen liegen nur einen Punkt hinter Alfa Romeo (es steht 40:41), wobei der Rennstall eine Einmann-Show ist: Bottas hat 40 Punkte zur Alfa-Zwischenbilanz beigetragen, Guanyu Zhou nur einen. Selbst Rang 4 (McLaren mit 59 Punkten) ist für Alpine nicht ausser Reichweite.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3